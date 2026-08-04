Роналду ва Жоржинанинг никоҳ маросимига саноқли кунлар қолди: тўй санаси ва жойи маълум бўлди
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес 8 август куни Роналдунинг ватани Мадейрадаги Фуншал шаҳрида турмуш қуриши мумкин. Никоҳ маросими Фуншал соборида, тантанали зиёфат еса "Савой Паласе" меҳмонхонасида ўтказилиши айтилмоқда. Тўйга таниқли вакиллар келиши мумкин, бироқ меҳмонлар рўйхати расман еълон қилинмаган. Жуфтлик 2016 йилдан буён муносабатда бўлиб, беш нафар фарзандни тарбияламоқда, 8 август санаси еса ҳозирча расмий тасдиқланмаган.
Криштиану Роналду ва унинг қайлиғи Жоржина Родригес 8 август куни Мадейрада турмуш қуриши мумкин. Хорижий нашрларда тарқалган маълумотларга кўра, жуфтлик никоҳ маросими учун Роналдунинг ватани бўлган Фуншал шаҳрини танлаган.
Маросим Фуншал соборида, тантанали зиёфат эса "Savoy Palace" меҳмонхонасида ўтказилиши айтилмоқда. Тўйга футбол, кино, мусиқа ва спорт оламининг таниқли вакиллари келиши мумкин, аммо меҳмонлар рўйхати ҳам расман эълон қилинмаган.
Роналду ва Жоржина 2016 йилдан буён муносабатда. Улар беш нафар фарзандни бирга тарбиялаб келмоқда. Жуфтликнинг унаштируви 2025 йилда тасдиқланган, никоҳни Жаҳон чемпионатидан кейин ўтказиш режаси эса аввалроқ матбуотда хабар қилинган эди. Ҳозирча 8 август санаси расмий эмас, балки ОАВда тарқалган маълумот бўлиб қолмоқда.
…