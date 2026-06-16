Бўстонлиқда Captiva каналга тушиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
14 июнь куни соат 19:43 да Тошкент вилоятининг Бўстонлиқ туманида Captiva русумли автомобиль каналга тушиб кетди.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳайдовчи транспорт воситасини қиялик ҳудудда қолдирган ва қўл тормозини тортмаган.
Натижада автомобиль ўз-ўзидан ҳаракатланиб, «Коронкўл» каналига тушиб кетган.
Ҳодиса жойига Тошкент вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармаси қутқарувчилари етиб борган.
Махсус техника ёрдамида автомобиль канал ўзанидан олиб чиқилган.
Ҳодиса оқибатида жабрланганлар қайд этилмаган.
Бироқ транспорт воситасига техник шикаст етгани маълум қилинди.
…