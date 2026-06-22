Тошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
21 июнь куни соат тахминан 21:00 да Тошкент шаҳрининг Шота Руставели кўчасида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. 38-йўналишда ҳаракатланаётган «Кинг Лонг» русумли автобус 2000 йилда туғилган пиёдани уриб юборган.
«Тошшаҳартрансхизмат» маълумотига кўра, пиёда тартибга солинган ўтиш жойига светофорнинг тақиқловчи, яъни қизил чироғида чиқиб кетган.
Автобусни 18 йиллик иш тажрибасига эга ҳайдовчи бошқарган. Ҳодисадан кейин жабрланувчи Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий марказига олиб борилган.
Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ходимлари воқеа жойида ЙТҲни белгиланган тартибда расмийлаштирган. Ҳодисанинг барча тафсилотлари ўрганилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…