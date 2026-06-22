Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топди

·26·Техно
Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топди

Токио университети Саноат фанлари институти тадқиқотчилари сув томчиларининг турли сиртларда ўзини тутиши билан боғлиқ ўн йиллик жумбоқни ҳал қилишди. Натуре Пҳйсикс журналида эълон қилинган янги тадқиқот сувнинг наномиқёсдаги ҳаракатини молекуляр даражада тушунтириб берди. Бу кашфиёт нега сув тефлон каби гидрофоб юзаларда думалоқ шаклга кириши, шиша каби гидрофил сиртларда эса юпқа қатлам бўлиб ёйилиб кетишини фундаментал даражада ойдинлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Одатда, суюқликнинг сирт билан ўзаро таъсири классик физика қонунлари билан тушунтирилади. Бироқ, гап нанометр ўлчамидаги ўта кичик томчилар ҳақида кетганда, анъанавий назариялар ҳар доим ҳам кутилган натижани бермайди. Физиклар узоқ вақтдан бери чизиқли таранглик кучи — фақат наномиқёсда сезиларли бўлган куч — нима учун сиртнинг тўлиқ намланиши жараёнида ўз ишорасини (йўналишини) ўзгартиришини тушуна олмаётган эдилар.

Водород боғланишларининг роли

Тадқиқотнинг етакчи муаллифи Моҳд Моид бошчилигидаги гуруҳ молекуляр динамика усулидан фойдаланган ҳолда компьютер симуляцияларини ўтказди. Маълум бўлишича, суюқ сувда водород боғланишлари локал тетраэдрал (тўрт қиррали) структурани ҳосил қилади. Бунда ҳар бир сув молекуласи вақтинча ўзининг тўртта қўшниси билан боғланади. Олимлар айнан шу структуранинг ўзгариши сувнинг сиртда ёйилишига қандай таъсир қилишини кузатишди.

Тадқиқот натижаларига кўра, сирт тўлиқ намланганда, томчи чегарасидаги ушбу тетраэдрал структура бузилади. Айнан шу ҳолат чизиқли таранглик ишорасининг ўзгаришига сабаб бўлади. Яни, сувнинг ўз молекулалари ўртасидаги ички тартиб унинг сирт бўйлаб қанчалик тез ва кенг ёйилишини белгилаб берувчи асосий омил бўлиб чиқди.

Кимёвий таркибдан муҳимроқ омил

Қизиқарли жиҳати шундаки, тадқиқотчилар гидрофил (сувни тортувчи) сиртда икки қатламли муз устида ҳам тажриба ўтказишди. Маълум бўлишича, сиртнинг кимёвий хоссалари сувни ўзига тортишга мойил бўлса-да, бундай муз қатлами ёйилиб кетмайди. Бу шуни англатадики, сувнинг локал структуравий тузилиши материалнинг кимёвий таркибидан кўра кучлироқ таъсирга эга бўлиши мумкин.

Ушбу кашфиёт фақат назарий аҳамиятга эга эмас. Суюқлик ва қаттиқ сирт ўртасидаги бундай нозик мувозанатни тушуниш бир қанча амалий соҳаларда инқилоб қилиши кутилмоқда. Хусусан, микроэлектроника қурилмаларини совутиш тизимлари, биологик тизимлардаги суюқлик ҳаракати ва янги авлод сув ўтказмайдиган материалларни яратишда ушбу маълумотлардан кенг фойдаланилади.

Натуре Пҳйсикс нашри қайд этишича, ички суюқлик қатламининг тузилиши намланиш даражасини белгиловчи энг муҳим омиллардан бири сифатида тан олинди. Эндиликда муҳандислар ва олимлар сиртларни лойиҳалашда нафақат уларнинг кимёвий қопламасини, балки сув молекулаларининг ўша сирт билан алоқага киришгандаги геометрик жойлашувини ҳам ҳисобга олишлари мумкин бўлади.

ФизикаТадқиқотСувНанотехнологияИлм-фан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиОлимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишдиБугун, 15:26Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаiPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаБугун, 14:20Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди