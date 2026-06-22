Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?

·17·Жамият
Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?

“Gonzo” тахаллуси билан танилган блогер Гейдар Алиев маъмурий жавобгарликка тортилди. Суд қарорига кўра, у бир қатор ҳуқуқбузарликларда айбли деб топилиб, маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинган.

Маълумотларга кўра, блогер жорий йилнинг 13 июнь куни Тошкент шаҳрида ўтказилган фестиваль давомида жамоат тартибига зид ҳаракатлар содир этган. Хусусан, у айрим фуқароларни уларнинг розилигисиз видеотасвирга олган ва ушбу материалларни интернет тармоқларида тарқатган.

Шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмагани ҳамда жамоат жойида ҳақоратомуз сўзлар ишлатгани қайд этилган.

Суд ҳужжатларида келтирилишича, 17 июнь куни блогер Telegram орқали бир фуқаронинг шаъни ва қадр-қимматига путур етказувчи маълумотларни тарқатган.

Суд мажлиси давомида Гейдар Алиев ўз ҳаракатларидан афсусда эканини билдириб, қилган ишлари учун пушаймонлигини айтган. Жабрланувчилар эса қонун доирасида қатъий чора кўришни сўраган.

Суд қарорига асосан, блогер Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг майда безорилик, ички ишлар органлари ходимининг қонуний талабини бажармаслик ҳамда шахсга доир маълумотлар ҳақидаги қонунчиликни бузиш билан боғлиқ моддалари бўйича айбдор деб топилди.

Натижада унга нисбатан 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Ҳайдар АлиевТошкентTelegram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиАндижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиБугун, 12:01Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиКредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиБугун, 11:48Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиТуяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:41Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиТошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиБугун, 11:39Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБугун, 11:36Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди