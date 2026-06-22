Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилди

·12·Жамият
Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилди

22 июн куни Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилди. Бу газ таъминоти тармоқларида режали ишлар олиб борилиши билан боғлиқ.

Маълумотга кўра, иссиқ сув соат 14:00 дан 17:00 гача берилмайди.

Чеклов Ҳусайн Бойқаро кўчаси, шунингдек, «Зилола», «Роҳат», «Миришкор» ва «Иқбол» маҳаллаларида амал қилади.

Режали ишлар якунлангач, иссиқ сув таъминоти қайта тикланиши кутилмоқда.

БектемирИссиқ сувҲусайн БойқароЗилолаРоҳатМиришкор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиЁқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқландиБугун, 14:53«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайди«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июльгача ишламайдиБугун, 14:07Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиСурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширдиБугун, 14:04Тошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиТошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиБугун, 13:55Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиАндижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиБугун, 12:01Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Бугун, 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди