Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув вақтинча ўчирилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
22 июн куни Бектемир туманининг айрим ҳудудларида иссиқ сув таъминоти вақтинча тўхтатилди. Бу газ таъминоти тармоқларида режали ишлар олиб борилиши билан боғлиқ.
Маълумотга кўра, иссиқ сув соат 14:00 дан 17:00 гача берилмайди.
Чеклов Ҳусайн Бойқаро кўчаси, шунингдек, «Зилола», «Роҳат», «Миришкор» ва «Иқбол» маҳаллаларида амал қилади.
Режали ишлар якунлангач, иссиқ сув таъминоти қайта тикланиши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…