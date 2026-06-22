Месси ва Ямалнинг ЖЧдаги илк голи: фарқ атиги 14 кун
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ламин Ямал жаҳон чемпионатидаги биринчи голини 18 ёш 343 кунлигида киритди.
Лионель Месси мундиалда илк бор гол урганида 18 ёш 357 кунлик эди. Демак, Ямал аргентиналик юлдузнинг мазкур кўрсаткичини 14 кунга яхшилаган.
Бу рақамлар Ламин Ямал ЖЧдаги дебют голини Мессидан бироз ёшроқ пайтида урганини кўрсатади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…