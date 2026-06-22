Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилди
Андижон вилоятида вояга етмаган болага нисбатан куч ишлатган эркакка қарши жиноят иши очилди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эркак ўсмирлар ўртасидаги можарога аралашиб, улардан бирини ураётгани акс этган эди.
Вилоят Ички ишлар бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 18 июнь куни Шаҳрихон туманида содир бўлган. Тахминан соат 15:30 ларда “Намозгоҳ” маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Шаҳрихонсой каналида 2016 йилда туғилган икки нафар бола чўмилиш вақтида ўзаро жанжаллашиб қолган.
Шундан кейин болалардан бирининг отаси воқеага аралашиб, қўшнисининг фарзандига нисбатан зўравонлик қилган. Ҳодиса гувоҳлар томонидан тасвирга олиниб, видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.
Маълум қилинишича, ички ишлар органларида олиб борилган суҳбат давомида эркак ўз қилмишидан афсусда эканини билдирган. У бу ҳаракати болага нафақат жисмоний, балки руҳий таъсир ҳам кўрсатиши мумкинлигини тан олган.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 277-моддаси 2-қисми “д” банди билан жиноят иши қўзғатилди. Гумонланувчи процессуал тартибда ушланган бўлиб, айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
…