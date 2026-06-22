Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилди

·0·Жамият
Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилди

Андижон вилоятида вояга етмаган болага нисбатан куч ишлатган эркакка қарши жиноят иши очилди. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода эркак ўсмирлар ўртасидаги можарога аралашиб, улардан бирини ураётгани акс этган эди.

Вилоят Ички ишлар бошқармаси маълумотига кўра, воқеа 18 июнь куни Шаҳрихон туманида содир бўлган. Тахминан соат 15:30 ларда “Намозгоҳ” маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи Шаҳрихонсой каналида 2016 йилда туғилган икки нафар бола чўмилиш вақтида ўзаро жанжаллашиб қолган.

Шундан кейин болалардан бирининг отаси воқеага аралашиб, қўшнисининг фарзандига нисбатан зўравонлик қилган. Ҳодиса гувоҳлар томонидан тасвирга олиниб, видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган.

Маълум қилинишича, ички ишлар органларида олиб борилган суҳбат давомида эркак ўз қилмишидан афсусда эканини билдирган. У бу ҳаракати болага нафақат жисмоний, балки руҳий таъсир ҳам кўрсатиши мумкинлигини тан олган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 277-моддаси 2-қисми “д” банди билан жиноят иши қўзғатилди. Гумонланувчи процессуал тартибда ушланган бўлиб, айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Бугун, 11:51Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиКредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиБугун, 11:48Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиТуяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:41Тошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиТошкентда автобус пиёдани уриб кетди: ҳодиса тафсилотлари очиқландиБугун, 11:39Бўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБўстонлиқда каналга тушган болалардан бирининг жасади топилдиБугун, 11:36Ургутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиУргутда 27,4 минг долларлик гашиш савдоси фош этилдиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди