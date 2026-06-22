Ёқилғи қуйиш шохобчаларида 46 мингдан ортиқ қоидабузарлик аниқланди
Ўзбекистонда барча турдаги 6 196 та ёқилғи қуйиш шохобчаси инвентаризациядан ўтказилди. Текширувлар натижасида саноат, ёнғин ва қурилиш хавфсизлиги соҳаларида жами 46 737 та қоидабузарлик аниқланган.
Камчиликларнинг катта қисми саноат ва техник хавфсизлик билан боғлиқ. Ушбу йўналишда 25 мингдан ортиқ эътироз қайд этилган. Айрим шохобчаларда эса хавфсизликка жиддий таъсир кўрсатадиган нуқсонлар топилган.
Шу сабабли 464 та ёқилғи қуйиш шохобчасининг фаолияти вақтинча тўхтатилган. Улар аниқланган жиддий камчиликлар бартараф этилгандан кейингина ишини қайта бошлаши мумкин.
2026 йил сентябрига қадар хавфсизлик меъёрларига жавоб бермайдиган хавфли объектлар рўйхатини шакллантириш режалаштирилган. Кейинчалик бундай шохобчаларни босқичма-босқич хавфсиз ҳудудларга кўчириш кўзда тутилган.
Бундан ташқари, 2026 йил 1 сентябрдан фойдаланиш муддати тугаган босим остида ишловчи ускуналардан фойдаланиш тақиқланади. Янги тартиб ёқилғи қуйиш шохобчаларида техник хавфсизликни кучайтиришга қаратилган.
…