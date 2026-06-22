Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишди

·0·Техно
Олимлар дунёдаги энг йирик лазерни янада кучлироқ қилиш усулини топишди

Ливермор миллий лабораторияси (ЛЛНЛ) физиклари термоядровий синтез бўйича дунёдаги энг йирик қурилма — Миллий ўт олдириш қурилмаси (НИФ) самарадорлигини оширишнинг кутилмаган ва нисбатан содда йўлини кашф этишди. Тадқиқотларга кўра, лазер нурланишининг қутбланиш хусусиятини ўзгартириш тизимнинг нафақат қувватини ошириши, балки унинг ишончлилигини ҳам янги босқичга олиб чиқиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

НИФ қурилмаси 192 та лазер нури ёрдамида ишлайди. Ушбу нурлар диаметри бор-йўғи 3 миллиметр бўлган тешиклар орқали 2 сантиметрли бўшлиққа ўта аниқлик билан йўналтирилиши лозим. Бу ерда термоядровий реакция учун зарур бўлган ўта юқори ҳарорат ва босим ҳосил қилинади. Плазма ичида нурлар бир-бири билан ўзаро таъсирлашиб, энергияни қайта тақсимлайди. Физиклар бу жараённи "нурлараро энергия алмашинуви" (КБEТ) деб аташади.

Чизиқлидан айланма қутбланишга ўтиш

Ҳозирги вақтда қурилмада чизиқли қутбланишдан фойдаланилади. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, олимлар унинг ўрнига айланма қутбланишни қўллашни таклиф қилмоқдалар. Компьютер моделлаштириш натижалари шуни кўрсатдики, айланма қутбланиш бир хил бурчак остида кирувчи нурлар ўртасидаги энергия фарқини камайтиради. Бу эса ўз навбатида термоядровий синтез жараёнини янада барқарор қилади.

Янги усулнинг энг муҳим афзалликларидан бири — тескари сочилиш эффектининг камайишидир. Ушбу эффект лазер тизимидаги қимматбаҳо оптик қисмларга зарар етказиши мумкин бўлган беқарорликларни келтириб чиқаради. Тадқиқот раҳбари Пьер Мишел (Пиерре Мичел)нинг сўзларига кўра, тескари сочилишнинг камайиши лазерни анча юқори қувватларда ишлатиш имконини беради.

Лекин ушбу ғояни амалиётга татбиқ этиш ўзига хос қийинчиликларга эга. Чизиқли ёруғликни айланма қутбланишга ўтказиш учун махсус чорак тўлқинли пластина талаб қилинади. НИФ лазер тизимлари бош муҳандиси Жан-Мишел Ди Никола (Жеан-Мичел Ди Никола)нинг таъкидлашича, ҳозирда НИФ каби улкан қурилма учун зарур ўлчам ва характеристикага эга бундай элементни тайёрлашнинг осон усули мавжуд эмас.

Метасирт технологияси ва келажакдаги режалар

Муаммони ҳал қилиш учун олимлар патентланган метасирт технологиясидан фойдаланишни кўриб чиқмоқдалар. Пҳйсикс оф Пласмас журналида эълон қилинган натижалар ҳозирча назарий ҳисоб-китобларга асосланган бўлса-да, улар термоядровий энергетика келажаги учун жуда муҳим ҳисобланади. Кейинги босқичда тажрибалар ихчамроқ бўлган Жупитер Ласер Фасилитй қурилмасида ўтказилиши режалаштирилган.

Агар ушбу кашфиёт амалда ўз тасдиғини топса, ёруғлик қутбланишини шунчаки ўзгартириш орқали бошқариладиган термоядровий синтез самарадорлигини сезиларли даражада ошириш мумкин бўлади. Бу эса инсониятни чексиз ва тоза энергия манбаига эга бўлиш орзусига яна бир қадам яқинлаштиради.

ТехнологияФизикаЛазерТермоядровий СинтезЛЛНЛ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиНега сув тефлонда думалайди, шишада эса ёйилади: Олимлар илк бор молекуляр сабабни топдиБугун, 14:57Тошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиТошкентда келажак технологияси: ҳуманоид роботлар заводи қурилиши бошландиБугун, 14:34iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаiPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқдаБугун, 14:20Wildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинWildberries янги хизматни йўлга қўйди: Энди техникаларни ўрнатиб бериш ҳам мумкинБугун, 13:25Саппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаСаппҳире RX 9070 ХТ график карталарида жиддий муаммо: Қувват кабеллари эриб кетмоқдаБугун, 12:54Samsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиSamsung ва OpenAI ҳамкорлиги: 120 мингдан ортиқ ходим ChatGPT Энтерприсе тизимига ўтадиБугун, 12:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди