Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
21 июнь куни кучли ёғингарчиликлар сабаб Сурхондарё вилояти Сариосиё туманидаги Обизаранг дарёсида сув сатҳи кескин кўтарилди.
Сел оқими М-41 “Бишкек – Душанбе – Термиз” халқаро автомобиль йўлидаги кўприк таянчларига жиддий зарар етказган.
Дастлабки кўрикда иншоот конструкцияларида оғир шикастланишлар аниқланган. Шу сабаб ушбу йўналишда транспорт ҳаракати вақтинча тўлиқ тўхтатилди.
1977 йилда қурилган кўприк Тожикистон билан боғловчи муҳим транзит йўлаклардан бири ҳисобланади. У орқали соатига 600–800 та транспорт воситаси ҳаракатланган.
Ҳозирда мутахассислар воқеа жойида кўприк ҳолатини ўрганмоқда, зарар миқдори баҳоланмоқда ва ҳаракатни тиклаш чоралари кўрилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…