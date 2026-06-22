Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширди

·16·Жамият
Сурхондарёда сел Тожикистон билан боғлаб турувчи кўприкни қулаб туширди

21 июнь куни кучли ёғингарчиликлар сабаб Сурхондарё вилояти Сариосиё туманидаги Обизаранг дарёсида сув сатҳи кескин кўтарилди.

Сел оқими М-41 “Бишкек – Душанбе – Термиз” халқаро автомобиль йўлидаги кўприк таянчларига жиддий зарар етказган.

Дастлабки кўрикда иншоот конструкцияларида оғир шикастланишлар аниқланган. Шу сабаб ушбу йўналишда транспорт ҳаракати вақтинча тўлиқ тўхтатилди.

1977 йилда қурилган кўприк Тожикистон билан боғловчи муҳим транзит йўлаклардан бири ҳисобланади. У орқали соатига 600–800 та транспорт воситаси ҳаракатланган.

Ҳозирда мутахассислар воқеа жойида кўприк ҳолатини ўрганмоқда, зарар миқдори баҳоланмоқда ва ҳаракатни тиклаш чоралари кўрилмоқда.

СурхондарёТожикистонСариосиёТермизДушанбе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июлгача ишламайди«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июлгача ишламайдиБугун, 14:07Тошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиТошкентда 38-йўналиш автобуси пиёдани уриб кетдиБугун, 13:55Андижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиАндижонда қўшнисининг боласини калтаклаган эркакка жиноят иши қўзғатилдиБугун, 12:01Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Машҳур блогер Gonzo нима учун қамалди?Бугун, 11:51Кредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиКредит қарзи қимматга тушди: қарздорнинг қидирувдаги автомобили топилиб хатландиБугун, 11:48Туяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиТуяга урилган BYD фожиага сабаб бўлди: йўловчи аёл ҳалок бўлдиБугун, 11:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов фарзанди билан майдонда пайдо бўлди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди