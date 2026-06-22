«Амирсой Экспресс» 22 июндан 6 июлгача ишламайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
«Амирсой» курортида «Амирсой Экспресс» канат йўлига кириш вақтинча чекланди. Объектда режали техник текширув ва хизмат кўрсатиш ишлари амалга оширилади.
Дор йўли 2026 йил 22 июндан 6 июлга қадар меҳмонлар учун ёпиқ бўлади. Шу давр мобайнида ундан фойдаланиш имкони бўлмайди.
Чеклов техник ишлар давомида хавфсизлик талабларини таъминлаш учун киритилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…