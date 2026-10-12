Ота-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадри

·37·Жамият
Ота-онангизга бугун вақт ажратинг: оддий кечки овқатнинг катта қадри
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Яқинларингизни хурсанд қилиш учун қимматбаҳо совғалар ёки катта тадбирлар шарт эмас, балки бирга ўтказилган вақт ва самимий суҳбат муҳимдир.
  • 12 октябр муносабати билан тарқатилаётган «Ота-онангизни кечки овқатга олиб боринг» ғояси яқинларга меҳр кўрсатишни кечиктирмаслик кераклигини эслатади.
  • Уйда тайёрланган таом ҳам ўзига хос меҳр ифодаси бўлиб, ота-она билан бирга бўлиш ва самимий суҳбат учун имконият яратади.

Баъзан яқинларимизни хурсанд қилиш учун қимматбаҳо совғалар ёки катта тадбирлар шарт эмас. Бирга ўтказилган бир неча соат, самимий суҳбат ва дастурхон атрофидаги илиқ муҳит ота-она учун энг қимматли хотиралардан бирига айланиши мумкин. Шу маънода, 12 октябрь муносабати билан тарқатилаётган «Ота-онангизни кечки овқатга олиб боринг» ғояси ҳар биримизга муҳим ҳақиқатни эслатади: яқинларимизга меҳр кўрсатишни кейинга қолдирмаслик керак.

Қимматбаҳо совға эмас, бирга ўтказилган вақт муҳим

Кундалик ташвишлар, иш, ўқиш ва турли мажбуриятлар орасида ота-онамиз билан хотиржам суҳбатлашишга ҳар доим ҳам вақт тополмаймиз. Баъзан уларнинг қўнғироғига шошилиб жавоб берамиз, баъзан эса «кейинроқ бораман» ёки «эртага гаплашамиз» деб қоламиз.

Аммо ота-она учун фарзандининг эътибори, ҳол-аҳвол сўраши ва бирга вақт ўтказишга интилиши жуда қадрли. Шунинг учун бугун уларни севимли кафесига таклиф қилиш, оилавий ресторанда бирга овқатланиш ёки уйда мазали таом тайёрлаб, дастурхон атрофида жамланиш мумкин.

Энг муҳими — қаерда овқатланиш эмас, балки бирга бўлиш ва самимий суҳбат учун вақт ажратиш.

Уларнинг севимли таомини тайёрлаб беринг

Агар ресторанга бориш имкони бўлмаса, бу ҳеч қандай муаммо эмас. Аксинча, уйда тайёрланган таом ҳам ўзига хос меҳр ифодасига айланиши мумкин.

Ота-онангизнинг севимли таомини тайёрланг, дастурхон ёзинг, бирга чой ичинг. Уларнинг болалик хотиралари, оила тарихи ёки сиз билан боғлиқ қувончли воқеалар ҳақидаги ҳикояларини тингланг.

Баъзан биз ота-онамизнинг ҳаёти, орзулари ва ёшлиги ҳақида қанчалик кам билишимизни фақат шундай суҳбатлар давомида англаймиз. Оддий кечки овқат эса бир-биримизни янада яхшироқ тушуниш учун имконият яратади.

Меҳрни эртагага қолдирманг

Ота-она билан ўтказилган ҳар бир куннинг қадри бор. Уларга меҳр кўрсатиш учун алоҳида байрам ёки махсус сана кутиш шарт эмас. Қўнғироқ қилиш, ҳол-аҳвол сўраш, бирга сайрга чиқиш ёки дастурхон атрофида жамланишнинг ўзи ҳам қалбга илиқлик бағишлайди.

Бугун уларни кечки овқатга таклиф қилинг. Агар узоқда бўлсангиз, телефон қилиб, самимий суҳбатлашинг. Агар бирга яшасангиз, кундалик юмушлардан бироз танаффус қилиб, уларга эътиборингизни қаратинг.

Чунки оиладаги энг қимматли нарсаларнинг кўпини пулга сотиб олиб бўлмайди. Меҳр, эътибор ва бирга ўтказилган вақт ҳам шулар жумласидан. Баъзан бир дастурхон атрофидаги самимий кеча инсоннинг хотирасида узоқ йиллар сақланиб қолади.

Ота-онаОилавий қадриятларМеҳр-оқибат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...11 сентябр 11:26Бугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар борБугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар бор7 октябр 09:1410 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябрь — яқинлар қадрини яна бир бор эслаш куни: бугун ким билан дийдорлашасиз?10 сентябр 08:23Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?Ота-онани муҳокама қилиш тақдирингизга таъсир қиладими?5 сентябр 12:33Қабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқдаҚабристонларнинг бирида ёзилган тўрт қатор шеър бутун жамиятни ларзага солмоқда18 сентябр 16:49Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди