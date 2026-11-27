Бола руҳияти эркалашдан ўсади: меҳр ва тантиқлик ўртасидаги чегара қандай ажратилади?
Кўпчилик ота-оналар фарзандини ортиқча эркалатиб юборса, у талтайиб кетади, қайсар ва инжиқ бўлиб қолади, деган хавотирда меҳрини яширишга ҳаракат қилади. Бироқ замонавий психологлар ва нейробиологлар бу қарашнинг аксини исботлашмоқда: боланинг соғлом руҳий ривожланиши учун меҳр, эътибор ва эркалаш энг зарур маънавий озуқа ҳисобланади.
Илмий тасдиқланган ҳақиқат: эркалаш бола руҳиятига қандай таъсир қилади?
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ота-она томонидан мунтазам берилган илиқ муносабат боланинг нафақат феъл-атвори, балки мия фаолияти шаклланишида ҳам ҳал қилувчи ўрин тутади:
Хавфсизлик ҳисси: Эркаланган ва тез-тез қучоқланган бола ўзини тўлиқ ҳимояланган ҳис қилади. Бу эса унда атроф-оламга нисбатан ишонч уйғотиб, ички қўрқув ва хавотирларни камайтиради.
Ўзига бўлган ишонч: Ота-онаси томонидан севилганини ва қадрланганини ҳис қилиб ўсган фарзанд ўз қадрини билади. Келгусида бундай болалар жамиятда ўз ўрнини тезроқ топади ва руҳан барқарор инсон бўлиб етишади.
Мия ривожланиши: Меҳр ва илиқ сўзлар бола миясида «бахт гормони» — окситоцин ажралишига ёрдам беради. Бу жараён асаб тизимининг тўғри шаклланишини таъминлаб, стрессга чидамлиликни сезиларли даражада оширади.
Меҳр беришни ўрганиш: Болаликда чин меҳр кўриб улғайган инсон катта бўлганида ҳам бошқаларга нисбатан меҳрибон, ҳамдард ва ғамхўр бўла олади.
Энг муҳим қоида: «эркалаш» ва «тантиқ қилиш»ни адаштирманг
Психологияда меҳр кўрсатиш билан болани талтайишга ўргатиш орасида аниқ чегара мавжуд. Уларни тўғри фарқлаш ҳар бир ота-онага тарбияда мувозанат сақлаш имконини беради:
Тушунча
Моҳияти ва ота-она хатти-ҳаракати
Бола тарбиясига таъсири
Эркалаш (Меҳр бериш)
Болага чексиз меҳр кўрсатиш, уни қучоқлаш, тинглаш ва ширин сўзлар айтиш
Хавфсизлик ҳисси, соғлом асаб тизими ва ўзига ишончни шакллантиради
Тантиқ қилиш (Талтайиш)
Фарзанднинг ҳар қандай ноўрин инжиқлигини сўзсиз бажариш ва тартиб-интизомни унутиш
Масъулиятсизлик, худбинлик ва чегараларни билмасликка олиб келади
Меҳр ва оқилона тартиб-интизом ўзаро уйғунлашганда, фарзанд ҳам руҳан соғлом, ҳам ҳаётда ўз масъулиятини чуқур ҳис қиладиган комил инсон бўлиб вояга етади.
Сизнингча, фарзанд тарбиясида меҳр ва қаттиққўллик ўртасидаги олтин ўрталикни қандай топиш мумкин — тарбияда яна нималарни энг муҳим деб ҳисоблайсиз?
Ўз фикр ва ҳаётий тажрибангизни изоҳларда қолдиринг ҳамда фарзанд тарбиялаётган яқинларингизга ушбу фойдали мақолани дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…