Бугун бобо ва бувиларни йўқлаш куни: бир оғиз ширин сўзингиз улар учун энг катта совға
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 28 октябр санаси бобо ва бувиларни ёдга олиш, уларнинг ҳолидан хабар олиш ҳамда меҳр кўрсатиш учун қулай фурсат ҳисобланади.
- Кекса авлод вакиллари учун қимматбаҳо совғалардан кўра фарзанд ва набираларнинг эътибори ҳамда самимий суҳбати энг катта қувонч бағишлайди.
- Бандлик сабабли уларни унутмасдан, имкон қадар ёнларига бориш ёки телефон орқали ҳол сўраш оилавий қадриятларни мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Бугун, 28 октябрь — бобо ва бувиларни ёдга олиш, уларнинг ҳолидан хабар олиш ва меҳр кўрсатиш учун ажойиб фурсат. Улар биз учун шунчаки оиланинг кекса аъзолари эмас, балки ота-онамизга ҳаёт берган, авлодларимиз тарихини асраб келаётган ва дуолари билан кўнглимизга таскин бағишлайдиган азиз инсонлардир.
Баъзан кундалик ташвишлар, иш, рўзғор ва турли режалар билан овора бўлиб, энг яқинларимизга вақт ажратишни унутиб қўямиз. «Эртага қўнғироқ қиламан», «Дам олиш куни бориб келаман», деб юраверамиз. Аммо ҳаёт биз ўйлагандек узоқ ва чексиз эмас. Шунинг учун бугун бобо ва бувиларимизни эслаш, уларни йўқлаш ва кўнгилларини кўтариш ҳақида ўйлаб кўриш айни муддао.
Бобо ва бувилар — оиламизнинг илдизлари
Ҳар бир инсоннинг ҳаётида унинг борлиги учун миннатдор бўлиши керак бўлган азизлари бор. Ота-онамиз ана шундай инсонлардан. Аммо уларнинг дунёга келиши, вояга етиши ва бугун биз учун меҳрибон ота-она бўлиб тургани ортида бобо ва бувиларимизнинг меҳнати, тарбияси ва меҳри мужассам.
Бобо ва бувилар — оиламиз тарихининг тирик гувоҳлари. Улар бизга ўтмишни ҳикоя қилиб беради, ота-боболаримиздан қолган қадриятларни ўргатади, ҳаётда сабрли бўлишга ва инсонларни қадрлашга чақиради.
Бобонинг бир оғиз насиҳати, бувининг меҳр билан тайёрлаган таоми, болалигимизда эртак айтиб берган кечалари — буларнинг барчаси йиллар ўтса ҳам юракдан ўчмайдиган хотираларга айланади.
Бугун уларнинг ёнида ўтириб, бир пиёла чой ичиш, эски хотираларни эслаш ёки шунчаки қўлларини ушлаб ҳол сўрашнинг ўзи катта бахтдир.
Уларга қимматбаҳо совға эмас, меҳр керак
Кўпинча яқинларимизга меҳримизни билдириш учун махсус кунни ёки катта бир сабабни кутиб қоламиз. Аслида эса бобо ва бувилар учун энг қимматли совға — фарзандлари ва набираларининг эътиборидир.
Улар сиздан катта совғалар, қимматбаҳо буюмлар ёки дабдабали дастурхон кутмаслиги мумкин. Баъзан бир оғиз «Яхшимисиз, бобожон?», «Соғлиғингиз жойидами, бувижон?» деган самимий саволнинг ўзи уларнинг кўнглини кўтаради.
Бугун имконият топиб, уларнинг олдига боринг. Агар узоқда бўлсангиз, телефон қилинг. Овозларини эшитинг, ҳолларини сўранг, керак бўлса, бирор юмушларига ёрдам беринг.
Агар соғлиқлари туфайли кўп гаплаша олмасалар ҳам, ёнида бироз ўтириш, қўлларидан тутиш ва меҳр билан қарашнинг ўзи улар учун катта таскин бўлиши мумкин.
Бир оила бўлиб дастурхон атрофида ўтиришнинг қадри бошқача
Имконингиз бўлса, бугун кечки таомни оилавий даврада ўтказинг. Бобо ва бувиларни фарзандлари, набиралари ва чеваралари билан бир дастурхон атрофида жамланишга таклиф қилинг.
Дастурхон устида болалик хотираларини эслаш, уларнинг ҳаёт тажрибасини тинглаш, оила тарихига оид қизиқ воқеаларни сўраш мумкин. Катталарнинг кўнгли кўтарилса, кичиклар ҳам оилавий қадриятларни чуқурроқ англайди.
Эҳтимол, бугунги оддий кечки овқат йиллар ўтиб, оилангизнинг энг илиқ хотираларидан бирига айланар. Ахир бахт ҳар доим ҳам катта воқеаларда эмас. Баъзан у бир дастурхон, самимий суҳбат ва яқинларимизнинг соғ-саломат ёнимизда ўтирганида яширинган бўлади.
Омонат дунёда омонатларимизни қадрлайлик
Ҳаётнинг энг аччиқ ҳақиқатларидан бири шуки, инсон баъзан бировнинг қадрини уни йўқотганидан кейингина тўлиқ англайди. Кеча овозини эшитган, маслаҳатини олган, дуосига сазовор бўлган инсонни бугун соғиниб қолиш мумкин.
Шунинг учун бобо ва бувиларимиз ҳаёт экан, уларга меҳр кўрсатишни ортга сурмайлик. Уларнинг кўнглини оғритган бўлсак, узр сўрайлик. Кўпдан бери бормаган бўлсак, йўқлайлик. Қўнғироқ қилишга вақт топмаган бўлсак, бугун бир неча дақиқа ажратайлик.
Уларнинг дуоларини олиш, ҳаёт тажрибаларини тинглаш ва борларига шукр қилиш — оилавий меҳрнинг энг гўзал ифодаларидан биридир.
Омонат дунёда омонатларимиздан хабар олиб турайлик. Бобо ва бувиларимиз бор экан, уларнинг меҳридан баҳраманд бўлайлик, дуоларини олайлик ва қадрларига етайлик. Чунки бир кун келиб биз соғиниб эслайдиган нарсалар бугун оддий деб ўйлаётган шу учрашувларимиз, суҳбатларимиз ва меҳрга тўла лаҳзаларимиз бўлиши мумкин.
Изоҳлар 0
…