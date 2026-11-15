Она баддуосидан қўрқиш керакми? Фарзандлар кўпинча кеч англайдиган бир ҳақиқат бор
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Она қалбини оғритиш ва унинг ҳаққига бепарво бўлиш катта маънавий хато ҳисобланади, чунки кўплаб фарзандлар бу қадрни фақат уни йўқотиш хавфи пайдо бўлганда англайди.
- Она жимлиги унинг меҳри тугаганини эмас, балки руҳан чарчаганини англатиши мумкин, шунинг учун фарзанд унинг кўнглини асраш ва розилигини топишга интилиши шарт.
- Ислом таълимотида ота-онага яхшилик қилиш, уларга «уф» демаслик ва ҳурмат билан муомала қилиш буюрилган.
Она фарзанди учун кечалари бедор бўлади, унинг ташвишини ўз дардидан устун қўяди, ҳатто ўз эҳтиёжларидан кечади. Аммо фарзанд улғайгач, баъзан унинг энг оддий гапларига ҳам қулоқ солмай қўяди. Она эса бу оғриқни ҳар доим ҳам овоз чиқариб билдирмайди. Энг ачинарлиси, айрим фарзандлар онасининг кўнгли қанчалик оғриётганини фақат уни йўқотиш хавфи пайдо бўлганда англайди.
Одам ҳаётида кўплаб инсонларни учратади. Кимдир қувончли кунларида ёнида бўлади, кимдир қийинчиликда қўллаб-қувватлайди, яна кимдир вақт ўтиши билан ҳаёт йўлидан узоқлашади. Аммо она меҳрининг ўрнини ҳеч ким боса олмайди.
Она фарзандини дунёга келтиришдан бошлаб унинг ҳар бир қадамини юраги билан ҳис қилади. Унинг касал бўлиши — она учун дард, муваффақияти — қувонч, хатоси эса ташвишдир. Фарзанд улғайиб, ўз ҳаётини қурганидан кейин ҳам она қалбидаги бу меҳр камаймайди.
Бироқ ҳамма фарзанд ҳам бу меҳрнинг қадрига ўз вақтида етавермайди.
Она йиғлаганда, фарзанд буни ҳар доим ҳам кўрмайди
Баъзан фарзанд онасининг гапини икки қилганини оддий ҳол деб билади. Унинг маслаҳатини эскича қараш, танбеҳини эса ортиқча аралашув сифатида қабул қилади.
Она эса кўпинча жанжал чиқармаслик учун жим қолади. Ўз дардини ичига ютади, кўз ёшларини фарзандига билдирмасликка ҳаракат қилади.
Аммо жимлик ҳар доим ҳам розиликни англатмайди. Баъзан она фарзандининг кўнглига озор етказмаслик учун ўз оғриғини яширади.
Фарзанд эса унинг бу сабрини тушуниш ўрнига, гўё ҳеч нарса бўлмагандек ҳаётини давом эттиради.
Она дуо қилишни тўхтатса, бу нимани англатади?
Она дуоси ҳақида халқимиз орасида кўплаб ҳикматли гаплар бор. Чунки фарзанди учун самимий ният қилган, унинг бахти ва омонлигини тилаган онанинг дуоси инсон учун улкан маънавий таянчдир.
Аммо бир ҳолат борки, у ҳар қандай фарзандни ўйлантириши керак: она аввалгидек гапирмай қўйса, маслаҳат беришдан чарчаса, фарзандининг хатоларига аралашишни ҳам истамаса-чи?
Бу унинг меҳри тугаганини англатмаслиги мумкин. Балки у кўп марта тушунтиришга уриниб, натижа кўрмагани учун руҳан чарчагандир.
Шунинг учун фарзанд онасининг жимлигини бепарволик деб қабул қилмаслиги керак. Унинг кўнглида нима кечаётганини сўраш, дардини тинглаш ва муносабатларни тиклашга ҳаракат қилиш муҳим.
Она баддуоси ҳақидаги огоҳлантиришнинг маъноси нимада?
Халқ орасида «Онанинг баддуосидан қўрқ» деган гап бежиз айтилмайди. Бу ибора фарзандни қўрқитиш учун эмас, балки она қалбини оғритишнинг қанчалик оғир маънавий оқибатларга олиб келиши мумкинлигини эслатиш учун хизмат қилади.
Ислом таълимотида ота-онага яхшилик қилиш, уларни ҳурматлаш ва айниқса, онага меҳр-эътибор кўрсатишга катта аҳамият берилади. Қуръони каримда инсонга ота-онасига яхшилик қилиш буюрилиб, уларга ҳатто «уф» демаслик, улар билан ҳурмат билан муомала қилиш таъкидланган.
Шу билан бирга, бирор инсоннинг баддуоси албатта қабул бўлади ёки муайян мусибат айнан шу дуо сабабли юз беради, деб қатъий айтиш тўғри эмас. Бу борада ҳукм чиқариш инсоннинг қўлида эмас. Аммо онани ранжитиш, унинг ҳаққига бепарво бўлиш ва кўнглини оғритишнинг ўзи катта маънавий хатодир.
Фарзанд онасининг қадрига қачон етади?
Афсуски, баъзи инсонлар онасининг қадрини у билан бир дастурхонда ўтириб, суҳбатлашиб, ҳолидан хабар олиб юрганида эмас, балки у энди ёнида бўлмаганида англайди.
Ўшанда бир вақтлар жавоб беришга эринган телефон қўнғироқлари, эшитишни истамаган насиҳатлар, ортиқча деб ҳисобланган саволлар энг қиммат хотираларга айланади.
«Бугун овқат едингизми?», «Қаердасиз?», «Ўзингизни эҳтиёт қилинг», деган оддий гаплар ҳам она меҳрининг бир кўриниши эканини инсон баъзан жуда кеч тушунади.
Шунинг учун она тириклигида унинг ҳолидан хабар олиш, бир пиёла чой устида суҳбатлашиш, қўлидан келса хизматини қилиш ва дуосини олиш керак.
Она кўнглини оғритмаслик учун нималарга эътибор бериш лозим?
Гапини бўлманг. Унинг фикри сизга эскича туюлса ҳам, охиригача тингланг.
Овозингизни кўтарманг. Жаҳл устида айтилган бир оғиз оғир сўз она қалбида узоқ сақланиши мумкин.
Ҳолидан тез-тез хабар олинг. Бунинг учун катта совға ёки алоҳида сабаб керак эмас.
Вақт ажратинг. Она учун фарзандининг бир неча дақиқа самимий суҳбати ҳам катта бахт бўлиши мумкин.
Узр сўрашдан уялманг. Агар кўнглини оғритган бўлсангиз, хатони тан олиб, кечирим сўранг.
Меҳрингизни яширманг. «Сизни яхши кўраман», деган сўзни айтиш учун махсус кунни кутманг.
Энг оғир пушаймон — айтиб улгурилмаган меҳр
Она фарзандидан бойлик, мансаб ёки қимматбаҳо совғаларни кутиши шарт эмас. Кўпинча унинг истаги жуда оддий: фарзанди соғ бўлсин, йўли очиқ бўлсин, уни унутмасин ва кўнглини оғритмасин.
Она фарзанди учун қанча дуо қилганини санамайди. Унинг ҳар бир муваффақиятидан қувонади, ҳар бир муаммосини ўз ташвишидек қабул қилади.
Шундай экан, фарзанд ҳам онасининг меҳрини оддий ҳол деб билмаслиги керак. Унинг дуосини олишга интилиш, розилигини топиш ва кўнглини асраш — фарзандлик бурчининг энг муҳим қисмларидан биридир.
Она тирик экан, унинг ёнига бориш, бағрига босиш, ҳолидан хабар олиш ва «Сизни яхши кўраман» дейиш имконияти бор. Бу имкониятни эртанги кунга қолдирманг. Чунки баъзан инсон бутун умри давомида биргина «Онажон, кечиринг» деган сўзни айтиш учун фурсат излаб қолиши мумкин.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…