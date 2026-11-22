Онаингиз сиз учун нималардан воз кечганини бир ўйлаб кўринг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Оналар фарзандларининг бахти ва келажаги йўлида ўзларининг шахсий орзу-истаклари ҳамда мақсадларидан воз кечишга тайёр инсонлардир.
- Улар ёши қанча бўлишидан қатъи назар, фарзандлари учун доимо хавотир олиб, уларнинг муваффақиятидан ўзлариникидан ортиқ қувонадилар.
- Кўпинча ўз эҳтиёжларини иккинчи ўринга қўядиган оналарнинг қадрига улар ҳаётлигида етиш, меҳр кўрсатиш ва эътиборли бўлиш муҳимдир.
Бугун сиз учун жонини беришга тайёр бўлган, ҳар бир қувончингиздан бахт топадиган онангиз ҳам бир пайтлар катта орзулар билан яшаган. Унинг ҳам болалиги, ёшлиги, амалга оширишни истаган мақсадлари ва ўз ҳаёти ҳақидаги ширин хаёллари бўлган. Аммо вақт ўтиб, кўп орзуларини ортга сурди — фарзандларининг бахтини ўз бахтидан устун қўйди.
Она бўлишдан олдин унинг ҳам ўз орзулари бор эди
Бугун онангизни сизга меҳр кўрсатадиган, ғамхўрлик қиладиган, қийинчиликларингизга шерик бўладиган инсон сифатида биласиз. Унинг учун сиз ҳали ҳам боласиз. Ёшингиз нечада бўлишидан қатъи назар, у сиздан хавотир олади, яхши юришингизни, соғ-саломат бўлишингизни ва бахтли яшашингизни истайди.
Аммо бир нарсани унутмаслик керак: онангиз ҳам бир вақтлар сиз каби орзу қилган кичик қиз эди.
Унинг ҳам севимли машғулотлари, ўқишни, саёҳат қилишни, бирор касб эгаси бўлишни ёки ҳаётда катта муваффақиятларга эришишни истаган пайтлари бўлган. Балки у ҳам кимдандир меҳр кутиб, кимнингдир қўллаб-қувватлашини орзу қилгандир.
Кейин ҳаёт ўз йўлидан кетди. Оила, рўзғор, фарзандлар тарбияси ва кундалик ташвишлар унинг ҳаётида муҳим ўрин эгаллади. У кўп нарсалардан воз кечди, баъзи истакларини кейинга қолдирди. Фарзандларининг орзулари амалга ошиши учун ўз хоҳишларини иккинчи ўринга сурди.
Унинг энг катта орзуси — фарзандларининг бахти
Она фарзандининг ютуғидан ўзиникидан ҳам кўпроқ қувонади. Сиз бир мақсадингизга эришсангиз, у бу қувончни юрагида ҳис қилади. Сиз қийналсангиз, сиздан кўра кўпроқ ташвиш чекади. Ҳатто ўз дардини билдирмай, сизга далда беришга ҳаракат қилади.
Баъзан оналар ўз эҳтиёжларини айтмайди. Янги кийим олишни, бирор жойга боришни ёки шунчаки фарзандлари билан узоқ суҳбатлашишни исташи мумкин. Лекин буни талаб қилмайди. Чунки улар учун фарзандларининг тинчлиги ва хотиржамлиги кўпинча ўз истакларидан устун туради.
Шунинг учун онангизни фақат байрамларда эмас, оддий кунларда ҳам хурсанд қилишга ҳаракат қилинг. Ҳолидан хабар олинг, гапларини тингланг, бирга вақт ўтказинг. Баъзан бир оғиз ширин сўз, самимий қучоқ ёки кутилмаган кичик совға унинг кўнглини тоғдек кўтариши мумкин.
Она борлигида қадрига етиш керак
Ҳаётда айрим нарсаларнинг қадрини уларни йўқотганимиздан кейингина чуқур англаймиз. Аммо она меҳрини қадрлаш учун бундай кунни кутиш шарт эмас.
Онангизнинг кўнглини олинг. Унга меҳрингизни билдиришдан уялманг. Қўнғироқ қилишга вақт топинг, бир пиёла чой устида суҳбатлашинг, дуосини олинг. Унинг ҳам чарчашини, хафа бўлишини, эътибор ва меҳрга эҳтиёж сезишини унутманг.
Энг муҳими, онангизга уни яхши кўришингизни айтишни эртагага қолдирманг. Чунки бугун сиз билан бирга бўлган инсоннинг эртанги кунини ҳеч ким билмайди.
Онангиз ҳам бир пайтлар орзулари бор кичик қиз эди. Энди эса унинг орзуларидан бири — фарзандларининг бахтли яшашини кўриш. Унинг борлигида қадрига етинг, кўнглини оғритманг ва меҳрингизни аяманг. Зеро, она учун фарзандининг бахтидан катта бахт йўқ.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…