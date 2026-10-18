Вирусли видео: BYDда осилиб қолган қувватлаш шнури билан кетаётган аёл ҳайратга солди

·56·Жамият
Вирусли видео: BYDда осилиб қолган қувватлаш шнури билан кетаётган аёл ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент кўчаларида BYD электромобилининг ёнида қувватлаш стансияси кабели ва пистолети осилган ҳолда ҳаракатланаётгани акс этган видео тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
  • Электромобил ҳайдовчиси аёл машинани қувватлаш стансиясида қолдириб, кабелни суғуриб олишни унутган, натижада у машина ҳаракатлангач, узилиб, зарядлаш портида осилиб қолган.

Тошкент шаҳри кўчаларида ҳаракатланаётган ҳайдовчилар томонидан тасвирга олинган ғаройиб ва кулгили ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Шаҳар марказидаги гавжум йўллардан бирида BYD русумли электромобиль ёнида қувватлаш станциясининг кабели ва пистолети осилган ҳолда хотиржам ҳаракатланиб кетаётгани камера объективига тушиб қолган.

Шошма-шошарлик ва юлинган кабель

Ортдан келаётган ҳайдовчилар олган видеокадрларда воқеа тафсилотлари яққол кўринади:

  • Унутиб қолдирилган шнур: Гувоҳларнинг таъкидлашича, электромобилни бошқариб бораётган аёл ҳайдовчи машинани қувватлаш станциясида қолдирган ва кетиш олдидан кабель ҳамда пистолетни уядан суғуриб олишни ёдидан чиқарган;

  • Йўлдаги ҳаракат: Машина ҳаракатлана бошлагач, тортишиш натижасида кабель станциядан узилиб (юлиниб) кетган ва электромобилнинг зарядлаш портида осилиб қолган;

  • Огоҳлантириш уринишлари: Аёл транспорт воситаси орқа ва ён томонидан кабель осилиб турганини пайқамай, шаҳар чорраҳалари ва кўчалари бўйлаб ўз йўлида давом этган. Ёнда келаётган бошқа ҳайдовчилар эса бу ноодатий манзарани таажжуб ва кулги билан видеога муҳрлаган.

Хавфсизлик ва эътиборсизлик масаласи

Бу каби ҳолатлар авваллари ёқилғи қуйиш шохобчаларида (АЁҚШ) пистолетни бак ичида қолдириб кетиш билан кўп учраган бўлса, эндиликда электромобиллар оммалашиши билан зарядлаш станцияларида ҳам кузатилмоқда:

  • Моддий зарар хавфи: Бундай бепарволик нафақат қимматбаҳо қувватлаш ускуналари ва электромобиль портининг шикастланишига олиб келиши мумкин;

  • Йўл ҳаракати хавфсизлиги: Осилиб қолган кабель юқори тезликда ҳаракатланаётганда бошқа машиналарга тегиши ёки ғилдирак остига кириб кетиб, жиддий ноқулайлик туғдириши мумкин.

Электромобиль эгаларига машинани жойидан жилдиришдан аввал доимо зарядлаш қопқоғи ва кабели узилганига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.

BYDТошкентэлектромобильзарядлаш станцияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак едиТошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак еди21 июл 20:55BYD компанияси 333 от кучига эга бўлган Денза D9 минивенини расман тақдим этдиBYD компанияси 333 от кучига эга бўлган Денза D9 минивенини расман тақдим этди28 апрел 07:25Мирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушландиМирзо Улуғбек туманида BYD ичидаги iPhone 15 ва пулни ўғирлаган шахс ушланди24 июн 10:06Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлдиТошкентдаги даҳшатли ЙТҲ уч инсон умрига зомин бўлди16 июн 23:54Тошкентда автобус ва BYD иштирокида ЙТҲ содир бўлдиТошкентда автобус ва BYD иштирокида ЙТҲ содир бўлди2 июн 17:51Янги BYD автомобили трейлердан йўл четига тушиб қолдиЯнги BYD автомобили трейлердан йўл четига тушиб қолди30 май 18:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?