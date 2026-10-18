Вирусли видео: BYDда осилиб қолган қувватлаш шнури билан кетаётган аёл ҳайратга солди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент кўчаларида BYD электромобилининг ёнида қувватлаш стансияси кабели ва пистолети осилган ҳолда ҳаракатланаётгани акс этган видео тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда.
- Электромобил ҳайдовчиси аёл машинани қувватлаш стансиясида қолдириб, кабелни суғуриб олишни унутган, натижада у машина ҳаракатлангач, узилиб, зарядлаш портида осилиб қолган.
Тошкент шаҳри кўчаларида ҳаракатланаётган ҳайдовчилар томонидан тасвирга олинган ғаройиб ва кулгили ҳолат ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Шаҳар марказидаги гавжум йўллардан бирида BYD русумли электромобиль ёнида қувватлаш станциясининг кабели ва пистолети осилган ҳолда хотиржам ҳаракатланиб кетаётгани камера объективига тушиб қолган.
Шошма-шошарлик ва юлинган кабель
Ортдан келаётган ҳайдовчилар олган видеокадрларда воқеа тафсилотлари яққол кўринади:
Унутиб қолдирилган шнур: Гувоҳларнинг таъкидлашича, электромобилни бошқариб бораётган аёл ҳайдовчи машинани қувватлаш станциясида қолдирган ва кетиш олдидан кабель ҳамда пистолетни уядан суғуриб олишни ёдидан чиқарган;
Йўлдаги ҳаракат: Машина ҳаракатлана бошлагач, тортишиш натижасида кабель станциядан узилиб (юлиниб) кетган ва электромобилнинг зарядлаш портида осилиб қолган;
Огоҳлантириш уринишлари: Аёл транспорт воситаси орқа ва ён томонидан кабель осилиб турганини пайқамай, шаҳар чорраҳалари ва кўчалари бўйлаб ўз йўлида давом этган. Ёнда келаётган бошқа ҳайдовчилар эса бу ноодатий манзарани таажжуб ва кулги билан видеога муҳрлаган.
Хавфсизлик ва эътиборсизлик масаласи
Бу каби ҳолатлар авваллари ёқилғи қуйиш шохобчаларида (АЁҚШ) пистолетни бак ичида қолдириб кетиш билан кўп учраган бўлса, эндиликда электромобиллар оммалашиши билан зарядлаш станцияларида ҳам кузатилмоқда:
Моддий зарар хавфи: Бундай бепарволик нафақат қимматбаҳо қувватлаш ускуналари ва электромобиль портининг шикастланишига олиб келиши мумкин;
Йўл ҳаракати хавфсизлиги: Осилиб қолган кабель юқори тезликда ҳаракатланаётганда бошқа машиналарга тегиши ёки ғилдирак остига кириб кетиб, жиддий ноқулайлик туғдириши мумкин.
Электромобиль эгаларига машинани жойидан жилдиришдан аввал доимо зарядлаш қопқоғи ва кабели узилганига ишонч ҳосил қилиш тавсия этилади.
Изоҳлар 0
…