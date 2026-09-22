«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)

·7·Жамият
«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)

Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманига қарашли Ибн Сино мавзесидаги уйлар олдида кундуз куни содир бўлган ҳодиса ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўчадаги кузатув камераси қайд этган видеода Chevrolet Spark русумли автомобиль ҳайдовчиси йўл четида тўхтаб турган BYD кроссоверини қасддан бориб ургани акс этган. Маълумотларга кўра, бундай кескин ҳаракатга оилавий келишмовчилик сабаб бўлган.

Кадрда кўринишича, Spark машинаси каттароқ тезлик олиб, тўғри бориб қимматбаҳо кроссовернинг орқа қисмига кучли зарба беради. Зарба оқибатида Spark олд қисми пачоқланиб, радиатори ёрилиб кетган ва асфальтга совитиш суюқлиги (антифриз) оқиб тушган. Ҳайдовчи машинадан тушиб, қўлларини кўтарган ҳолда юқорига қараб кимгадир бир нарсалар деб гапиргани ва вазиятни кўздан кечиргани кўринади. Бу ҳолат учун ҳайдовчига қандай жазо қўлланиши мумкин, суғурта бундай қасддан қилинган зарарни қоплайдими ва етказилган зарарни ким тўлайди?

«Қасддан зарба, ёрилган радиатор ва оилавий низо»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси

Ибн Сино мавзесида юз берган ҳолат бўйича маълум тафсилотлар:

  • Қасддан қилинган таран: Spark русумли машина тўхтаб турган BYD орқасига қасддан тезликда келиб урилган;

  • Оилавий жанжал фонида: Воқеага эр-хотин ёки қариндошлар ўртасидаги оилавий келишмовчилик сабаб бўлгани айтилмоқда;

  • Жиддий моддий зарар: Зарба кучидан Spark капоти қайрилиб, бампери синиб кетган, радиатор ёрилиши туфайли ерга мой/сув оқиб тушган;

  • Камерага тўлиқ тушган: Ҳайдовчининг машинани йўналтириши, урилиш лаҳзаси ва машинадан тушиб қилган ҳаракатлари видеотасвирда аниқ кўринади;

  • Қонуний оқибат: Ҳайдовчига нисбатан ўзганинг мулкига қасддан шикаст етказиш ҳолати бўйича чора кўрилиши мумкин.

Ибн Синодаги воқеа тафсилотлари ва қайд этилган ҳолатлар

Камера ёзувидан кўринган деталлар:

Мезонлар ва параметрлар

Қайд этилган ҳолат тафсилоти

Ҳодиса манзили

Тошкент шаҳри, Ибн Сино мавзеси

Қатнашчи автомобиллар

Chevrolet Spark ва BYD кроссовери

Ҳаракат таснифи

Тўхтаб турган автоуловга қасддан олд қисм билан урилиш

Аниқланган зарарлар

Spark олди майишган, радиатор оққан, BYD орқа бампери шикастланган

Ҳаракат сабаби

Оилавий можаро

Ҳужжатли асос

Кузатув камераси ёзиб олган видеолавҳалар

Ҳуқуқий ва суғурта экспертизаси: Зарарни ким қоплайди?

Автоюристлар ва мутахассисларнинг хулосалари:

  • Мажбурий суғурта (ОСАГО) тўламайди: Йўл ҳаракати қоидалари ва суғурта шартномаларига мувофиқ, қасддан содир этилган тўқнашувлар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди, барча зарар Spark ҳайдовчисининг ўз чўнтагидан қопланади;

  • Ўзганинг мулкига зарар етказиш: Ушбу хатти-ҳаракат қонунчиликда ўзганинг мулкини қасддан нобуд қилиш ёки шикаст етказиш сифатида баҳоланиб, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади;

  • Электр ва гибрид тизимининг қимматлиги: Замонавий BYD автомобилларининг орқа қисмида жойлашган датчиклар, камералар ва кузов қисмларини қайта тиклаш бир неча миллион сўмлик харажатни талаб қилади;

  • Ҳовлидаги бошқа фуқаролар хавфсизлиги: Кўп қаватли уйлар ҳовлисида машинани таваккал ва асабий бошқариш пиёдалар, айниқса ўйнаб юрган болалар учун бевосита хавф туғдиради.

Ғазаб устида қилинган бундай ҳаракат оилавий можарони ҳал қилмайди, балки катта молиявий ва ҳуқуқий муаммоларни келтириб чиқаради.

Сизнингча, оилавий ёки шахсий асабий ҳолатда машинани қурол қилиб ўзгалар мулкини пачоқлаган ҳайдовчиларга нисбатан қандай чора кўрилиши керак — фақат моддий жаримами ёки ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилишми? Шахсий фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчиларга сабоқ бўлувчи ушбу мақолани улашинг!

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилди"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилдиБугун, 13:26ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)Бугун, 09:11Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиНаманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиКеча, 19:37Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиКеча, 17:50Сурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиСурхондарёда чақалоғини сотмоқчи бўлган талаба 6 йилга қамалдиКеча, 15:57Кредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКредит қарзи ортидан автомашина жарима майдонига қўйилдиКеча, 12:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ