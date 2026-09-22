«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)
Тошкент шаҳрининг Шайхонтоҳур туманига қарашли Ибн Сино мавзесидаги уйлар олдида кундуз куни содир бўлган ҳодиса ижтимоий тармоқларда қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Кўчадаги кузатув камераси қайд этган видеода Chevrolet Spark русумли автомобиль ҳайдовчиси йўл четида тўхтаб турган BYD кроссоверини қасддан бориб ургани акс этган. Маълумотларга кўра, бундай кескин ҳаракатга оилавий келишмовчилик сабаб бўлган.
Кадрда кўринишича, Spark машинаси каттароқ тезлик олиб, тўғри бориб қимматбаҳо кроссовернинг орқа қисмига кучли зарба беради. Зарба оқибатида Spark олд қисми пачоқланиб, радиатори ёрилиб кетган ва асфальтга совитиш суюқлиги (антифриз) оқиб тушган. Ҳайдовчи машинадан тушиб, қўлларини кўтарган ҳолда юқорига қараб кимгадир бир нарсалар деб гапиргани ва вазиятни кўздан кечиргани кўринади. Бу ҳолат учун ҳайдовчига қандай жазо қўлланиши мумкин, суғурта бундай қасддан қилинган зарарни қоплайдими ва етказилган зарарни ким тўлайди?
«Қасддан зарба, ёрилган радиатор ва оилавий низо»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
Ибн Сино мавзесида юз берган ҳолат бўйича маълум тафсилотлар:
Қасддан қилинган таран: Spark русумли машина тўхтаб турган BYD орқасига қасддан тезликда келиб урилган;
Оилавий жанжал фонида: Воқеага эр-хотин ёки қариндошлар ўртасидаги оилавий келишмовчилик сабаб бўлгани айтилмоқда;
Жиддий моддий зарар: Зарба кучидан Spark капоти қайрилиб, бампери синиб кетган, радиатор ёрилиши туфайли ерга мой/сув оқиб тушган;
Камерага тўлиқ тушган: Ҳайдовчининг машинани йўналтириши, урилиш лаҳзаси ва машинадан тушиб қилган ҳаракатлари видеотасвирда аниқ кўринади;
Қонуний оқибат: Ҳайдовчига нисбатан ўзганинг мулкига қасддан шикаст етказиш ҳолати бўйича чора кўрилиши мумкин.
Ибн Синодаги воқеа тафсилотлари ва қайд этилган ҳолатлар
Камера ёзувидан кўринган деталлар:
Мезонлар ва параметрлар
Қайд этилган ҳолат тафсилоти
Ҳодиса манзили
Тошкент шаҳри, Ибн Сино мавзеси
Қатнашчи автомобиллар
Chevrolet Spark ва BYD кроссовери
Ҳаракат таснифи
Тўхтаб турган автоуловга қасддан олд қисм билан урилиш
Аниқланган зарарлар
Spark олди майишган, радиатор оққан, BYD орқа бампери шикастланган
Ҳаракат сабаби
Оилавий можаро
Ҳужжатли асос
Кузатув камераси ёзиб олган видеолавҳалар
Ҳуқуқий ва суғурта экспертизаси: Зарарни ким қоплайди?
Автоюристлар ва мутахассисларнинг хулосалари:
Мажбурий суғурта (ОСАГО) тўламайди: Йўл ҳаракати қоидалари ва суғурта шартномаларига мувофиқ, қасддан содир этилган тўқнашувлар суғурта ҳодисаси ҳисобланмайди, барча зарар Spark ҳайдовчисининг ўз чўнтагидан қопланади;
Ўзганинг мулкига зарар етказиш: Ушбу хатти-ҳаракат қонунчиликда ўзганинг мулкини қасддан нобуд қилиш ёки шикаст етказиш сифатида баҳоланиб, маъмурий ёки жиноий жавобгарликка сабаб бўлади;
Электр ва гибрид тизимининг қимматлиги: Замонавий BYD автомобилларининг орқа қисмида жойлашган датчиклар, камералар ва кузов қисмларини қайта тиклаш бир неча миллион сўмлик харажатни талаб қилади;
Ҳовлидаги бошқа фуқаролар хавфсизлиги: Кўп қаватли уйлар ҳовлисида машинани таваккал ва асабий бошқариш пиёдалар, айниқса ўйнаб юрган болалар учун бевосита хавф туғдиради.
Ғазаб устида қилинган бундай ҳаракат оилавий можарони ҳал қилмайди, балки катта молиявий ва ҳуқуқий муаммоларни келтириб чиқаради.
Сизнингча, оилавий ёки шахсий асабий ҳолатда машинани қурол қилиб ўзгалар мулкини пачоқлаган ҳайдовчиларга нисбатан қандай чора кўрилиши керак — фақат моддий жаримами ёки ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилишми? Шахсий фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва барча ҳайдовчиларга сабоқ бўлувчи ушбу мақолани улашинг!
Изоҳлар 0
…