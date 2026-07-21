Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак еди

·0·Жамият
Тошкентда курьер BYD машинасини туртиб олгани учун калтак еди

Тошкент шаҳрида BYD автомобили ҳайдовчиси ва скутер бошқарган курьер ўртасида юз берган жанжал ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамага сабаб бўлди. Воқеа акс этган видео тарқалгач, ҳайдовчига нисбатан қонуний чоралар кўрилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 19 июлдан 20 июлга ўтар кечаси Учтепа туманидаги «Ватан» чорраҳасида содир бўлган. Дастлаб скутер ҳайдовчиси ва BYD автомобили бошқарувчиси ўртасида йўл ҳаракати қоидалари билан боғлиқ келишмовчилик юзага келган.

Ҳайдовчининг таъкидлашича, курьер ҳаракат вақтида эътиборсизлик қилгани сабабли тўқнашув хавфи пайдо бўлган. Бироқ воқеа йўл-транспорт ҳодисасига айланмаган.

Шундан кейин икки томон ўртасида оғзаки тортишув бошланган. Ҳайдовчи жаҳл устида курьерга бир марта қўл кўтарганини тан олди. Кейинчалик у қилган ишидан афсусда эканини билдириб, жабрланувчи ва воқеага гувоҳ бўлган фуқаролардан очиқчасига узр сўради.

Унинг айтишича, воқеа вақтида у ўз автомобилини эмас, балки танишининг машинасини бошқарган. Шу боис транспорт воситасига зарар етиши мумкинлигидан хавотирга тушиб, ҳиссиётларини жиловлай олмаган.

«Жаҳлга берилиб, нотўғри иш қилдим. Бу ҳаракатим учун курьердан ҳам, бу ҳолатни кўрган барча инсонлардан ҳам чин дилдан узр сўрайман», — деди ҳайдовчи.

Тошкент шаҳар ИИББ маълумотига кўра, мазкур ҳолат бўйича ҳайдовчига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддалари асосида ҳужжатлар расмийлаштирилган. Тўпланган материаллар қонуний қарор қабул қилиниши учун туман судига юборилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиСурхондарёлик аёл эркакни қўрқитиб пул ундирмоқчи бўлдиБугун, 14:29Йўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиЙўл ўртасида тўппонча билан таҳдид қилган ҳайдовчи қамалдиБугун, 14:23Хоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиХоразм вилоятида яшовчи 98 ёшли онахонга ID-карта хонадонида расмийлаштирилдиБугун, 12:02Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Намангандаги заправкада Nexia-2 газ баллони портлади (видео)Бугун, 12:01Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Ўзбек сувоқчисининг куйлаган қўшиғи тармоқларда 50 миллионлаб томошабинни жалб қилди (видео)Бугун, 02:33Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиБугун, 01:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди