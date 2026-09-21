Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди
Пойтахтнинг гавжум чорраҳаларидан бирида жиддий оқибатларга олиб келган навбатдаги йирик йўл-транспорт ҳодисаси қайд этилди. 20 сентябрь куни тунги соат 21:30 атрофида Мирзо Улуғбек тумани ҳудудидан ўтган Мирзо Улуғбек ва Шукур Бурҳонов кўчалари кесишмасида икки енгил автомобиль иштирокида кучли авария юз берди. Ҳодиса жойидан олинган тасвирларда кўриниб турганидек, 2004 йилда туғилган 22 ёшли ёш ҳайдовчи бошқарувидаги BYD электромобили ҳамда 1981 йилда туғилган 45 ёшли фуқаро бошқариб келган Cobalt русумли автомашина юқори тезликда ўзаро тўқнашган.
Зарба кучининг ниҳоятда кучли бўлгани оқибатида ҳар иккала транспорт воситасининг ҳам олд қисми таниб бўлмас даражада пачоқланиб, деталлари йўлнинг қарама-қарши қисмларига сочилиб кетган, машиналардан бири эса йўл чеккасидаги тўсиқ ва реклама конструкциясига бориб урилган. Ҳолат юзасидан Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ масъул ходимлари томонидан воқеа жойида суриштирув ва тафтиш ишлари олиб борилмоқда.
Хўш, тунги вақтда кўриш масофаси яхши бўлган чорраҳада юз берган ушбу ҳалокатга светофор чироқларига эътиборсизлик сабаб бўлдими ёки ёш ҳайдовчининг ортиқча тезлик ошириши фожиани чақирдими?
«Парчаланиб кетган олд қисм ва тунги саросима»: Ҳодиса тафсилотлари
ЙТҲ юз берган жойда қайд этилган муҳим фактлар ва расмий маълумотлар:
Аниқ вақт ва локация: Ҳодиса 20 сентябрь куни соат 21:30 ларда Мирзо Улуғбек ва Шукур Бурҳонов кўчалари кесишган чорраҳада рўй берган;
Иштирокчиларнинг ёш тафовути: BYD русумли электромобилни 2004 йилда туғилган (22 ёшли) ҳайдовчи, Cobalt русумли автомобилни эса 1981 йилда туғилган (45 ёшли) ҳайдовчи бошқарган;
Даҳшатли шикастланиш даражаси: Ҳар иккала автомобилнинг ҳам олд кузов қисми, капот ва радиатор тизимлари бутунлай мажақланган, қисмлар асфальт бўйлаб сочилиб кетган;
Йўлдан четга чиқиб кетиш: Тўқнашув зарбидан оқ рангли BYD автомобили йўл четидаги бетон бордюр ва чимзор устига чиқиб, симёғоч/тўсиққа урилиб тўхтаган;
Расмий суриштирув жараёни: Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ масъул ходимлари воқеа жойига етиб келиб, чорраҳадаги кузатув камералари ёзувлари ва тормоз изларини ўрганмоқда.
Мирзо Улуғбек туманидаги ЙТҲ: Ҳодисанинг оператив кўрсаткичлари
Тўқнашув иштирокчилари ва транспорт воситалари ҳолати таққоси:
Кўрсаткичлар ва параметрлар
1-транспорт воситаси (BYD)
2-транспорт воситаси (Cobalt)
Ҳайдовчининг ёши
2004 йилда туғилган (22 ёш)
1981 йилда туғилган (45 ёш)
Автомобиль русуми ва ранги
BYD (Оқ рангли)
Chevrolet Cobalt (Тўқ рангли)
Етказилган шикастланиш
Олд қисми бутунлай йўқ қилинган, кузов деформацияси
Олд ўнг қанот ва мотор бўлими қаттиқ пачоқланган
Тўхташ траекторияси
Бордюр устига чиқиб, тўсиққа урилган
Қатнов қисми ўртасида тўхтаб қолган
Ҳолат мақоми
Тошкент шаҳар ИИББ ЙҲХБ томонидан терговга қадар текширувда
Суриштирув ҳаракатлари давом этмоқда
Йўл ҳаракати хавфсизлиги таҳлили: Мутахассислар ЙТҲ сабаблари ҳақида
Йўл ҳаракати экспертлари ва автоҳуқуқшуносларнинг дастлабки хулосалари:
Тезлик ва оғир масса тўқнашуви: BYD электромобилларининг юқори динамик тезланиш хусусияти ва оғир батарея вазни тўқнашув пайтида инерция кучини бир неча баробарга ошириб юборади;
Чорраҳадан ўтиш қоидаларини бузиш: Тунги соат 21:30 да транспорт қатнови сийраклашган пайтда ҳайдовчилар орасида светофорнинг сариқ чироғида тезроқ ўтиб кетиш ёки асосий йўлга чиқишда устунлик бермаслик ҳолатлари тез-тез фожиага сабаб бўлади;
Ёш омили ва хавфли таваккал: 22 ёшли ҳайдовчиларнинг кучли двигателли машиналарда тезликни назорат қилолмай қолиши кўчалардаги хавф даражасини кескин оширмоқда;
Масъулият ва профилактика: ЙҲХБ мутахассислари тунги вақтда кўриш шароити пасайишини ҳисобга олиб, тезлик меъёрига қатъий риоя қилиш ва чорраҳаларга яқинлашганда секинлашиш зарурлигини яна бир бор эслатмоқда.
Мирзо Улуғбек кўчасидаги ушбу авария бир лаҳзалик шошма-шошарлик ёки эътиборсизлик қандай оғир моддий ва жисмоний оқибатларга олиб келишини кўрсатди.
Сизнингча, пойтахт чорраҳаларида тунги вақтда юз бераётган бундай мудҳиш тўқнашувларга асосан тезликни ошириш сабаб бўляптими ёки светофор чироқларига эътиборсизлик? Ёш ҳайдовчилар учун кучли электромобилларни бошқаришда қўшимча тажриба талаб этилиши керакми? Шахсий фикр ва кузатувларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда йўллардаги хавфсизликни таъминлаш учун ушбу огоҳлантирувчи хабарни барча ҳайдовчи яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…