Ёш келиннинг эрининг дўстига берган ваъдаси ва сўнгги шарти ҳаммани ҳайратга солди...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 21 ёшли аёл молиявий қийинчиликлар туфайли эрининг буйрагини сотишга рози бўлган, бироқ кейинчалик эрининг соғлиғи ёмонлашгач, унинг дўсти билан кутилмаган шарт асосида келишувга эришган.
- Аёл эрининг дўстига, агар у касал эрига ўз буйрагини берса, эри вафотидан кейин унга турмушга чиқишини ваъда қилган.
- Операция муваффақиятли ўтиб, эр соғайиб кетгач, аёл ўз ваъдасини бажаришдан бош тортиб, эрининг ўлимини кутиш кераклигини айтган.
21 ёшли келин қарзлардан қутулиш учун эрининг буйрагини сотишга рози бўлди. Олинган пулга уй ва машина харид қилинди. Бироқ орадан бир йил ўтиб, эркакнинг соғлиғи ёмонлашди, оила яна оғир танлов қаршисида қолди. Айнан шу пайтда хотиннинг ҳаётига эрининг яқин дўсти аралашди. Унинг таклифи эса кутилмаган шарт билан якунланди.
Баъзан инсоннинг асл мақсади йиллар давомида ҳам сезилмаслиги мумкин. Айниқса, у ўзини меҳрибон, садоқатли ёки фидойи қилиб кўрсатса. Аммо манфаат, муҳаббат ва виждон бир нуқтада тўқнаш келганда, кимнинг қандай инсон экани аён бўлади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ушбу ҳикоя ҳам айнан шундай мураккаб муносабатлар ҳақида. Қарзлардан қутулишни истаган ёш оила, соғлиғидан айрилган эр, дўстига ёрдам беришга тайёр инсон ва барча вазиятдан ўз манфаати йўлида фойдаланишга уринган аёл. Ҳикоянинг энг кутилмаган жиҳати эса унинг охирида намоён бўлади.
20 соатлаб ишлашди, аммо қарзлардан қутула олишмади
Ҳикояга кўра, 21 ёшли аёл турмушга чиққач, эри билан биргаликда оғир молиявий муаммоларга дуч келади. Тўйдан кўп ўтмай, улар катта қарзга ботиб қолишади.
Қарзларни узиш мақсадида эр-хотин ҳар куни 18–20 соатлаб ишлашга мажбур бўлади. Шунга қарамай, топилган пул қарзларни тўлиқ қоплашга етмайди. Оилавий аҳвол эса янада мураккаблашади: кўп ўтмай уларнинг фарзанди дунёга келади ва ёш она ишини ташлашга мажбур бўлади.
Шундан сўнг эр-хотин оғир қарор қабул қилишади. Ҳикояда айтилишича, улар эрининг буйрагини пулга беришга келишиб олишади. Харидор эса бой оиланинг вакили сифатида тасвирланади.
Операция муваффақиятли ўтгани ва олинган маблағ эвазига қарзлар тўлангани айтилади. Қолаверса, ёш оила уй ва машина сотиб олади.
Бир қарашда, улар узоқ вақтдан бери қутула олмаётган муаммоларини ҳал қилгандек эди. Аммо инсон саломатлиги эвазига эришилган молиявий хотиржамликнинг нархи кейинчалик янада оғир бўлиб чиқади.
Бир йилдан кейин оиланинг ҳаёти бутунлай ўзгарди
Ҳикоя давомида орадан бир йил ўтиб, эркакнинг соғлиғи ёмонлаша бошлагани айтилади. Унинг ягона қолган буйраги ҳам ўз вазифасини бажаришда қийналади. Шифокорлар эса унга буйрак кўчириб ўтказиш зарурлигини билдиришади.
Оила яна бир бор жиддий молиявий муаммога дуч келади. Аввалги қарзлардан қутулиб, уй-жой ва машинага эга бўлган эр-хотин энди янги операция учун маблағ топишлари керак эди.
Аёл олдида икки йўл бор эди: эрининг даволаниши учун уй ва машинани сотиш ёки уларни сақлаб қолишга ҳаракат қилиш. Ҳикояда у фарзандлари билан бошпанасиз қолишдан қўрқиб, мол-мулкни сотмасликка қарор қилгани айтилади.
Шу тариқа, бир пайтлар оилага молиявий эркинлик олиб келгандек туюлган қарор уларни яна оғир танлов қаршисида қолдиради.
Эрининг дўсти унга кутилмаган таклиф билан чиқди
Аёлнинг аҳволидан хабар топган эрининг яқин дўсти унга ёрдам бериш баҳонасида таклиф билан чиқади. У аёлга эри вафот этганидан кейин унга уйланишга тайёрлигини айтади.
Дастлаб аёл бу таклифни рад этади. Аммо ҳикояда таъкидланишича, вақт ўтиши билан касал эрига қараш, молиявий ташвишлар ва келажак ҳақидаги хавотирлар уни руҳан толиқтиради.
Аёл тунларни йиғлаб ўтказаётгани, эрининг меҳри ва эътиборини кутиб чарчагани тасвирланади. Ниҳоят, у бир кеча эрининг дўстига қўнғироқ қилиб, унинг таклифига рози эканини билдиради.
Улар тушлик пайтида кафеда учрашишга келишиб олишади.
Аёлнинг шарти эркакни ҳайратда қолдирди
Учрашув вақти келганда, аёл эркакка унинг таклифини қабул қилишга тайёрлигини айтади. Аммо бир шарти борлигини ҳам яширмайди.
Ҳикояда келтирилишича, аёл эркакка шундай дейди:
«Бутун умр сен билан бўламан, фақат бир шартим бор».
Эркак ҳар қандай шартни бажаришга тайёрлигини билдиргач, аёл ўз талабини ўртага ташлайди: у касал эрига буйрак беришини сўрайди.
Аёлнинг мантиғи шундай эди: агар эрининг дўсти унга уйланишни чиндан ҳам истаса, аввало касал инсоннинг ҳаётини сақлаб қолишга ёрдам бериши керак. Шу йўл билан у бир вақтнинг ўзида ҳам эрининг ҳаётини сақлаб қолиш, ҳам одамлар олдида уни касал пайтида ташлаб кетган аёл сифатида кўринмасликни истайди.
Ҳикояда аёл бу қарорини эрининг дўстига нисбатан қўйилган шарт сифатида тақдим этади. Эркак эса рози бўлади.
Дўстининг буйраги мос келди: операция муваффақиятли ўтди
Ҳикояга кўра, эркак тиббий текширувдан ўтади ва унинг буйраги дўстига мос келади. Кўп ўтмай, беморга буйрак кўчириб ўтказиш операцияси амалга оширилади.
Операция муваффақиятли ўтади ва эркакнинг соғлиғи тикланади. Оила эса яна бир бор ўз ҳаётини қайта йўлга қўйиш имкониятига эга бўлади.
Бироқ бу ерда муҳим бир жиҳат бор: аёлнинг эрининг дўстига берган ваъдаси ҳамон амалга ошмаган эди. У эркакка эри вафот этганидан кейин унга турмушга чиқишини айтган, холос.
Эри эса соғайиб кетди.
Икки йилдан кейин аёл берган жавоб
Ҳикоянинг энг кутилмаган қисми орадан икки йил ўтгач содир бўлади.
Эрининг дўсти аёлдан турмуш ўртоғи билан ажрашишини ва энди ўзининг ёнига келишини сўрайди. Ахир у ваъда қилинган никоҳ учун нафақат ўз вақти ва меҳрини, балки соғлиғининг бир қисмини ҳам қурбон қилган эди.
Аммо аёл унинг талабига кутилмаган жавоб қайтаради:
«Эрим тузалиб кетди. Мен сенга эрим ўлса, тегишга ваъда берганман. Қачон вафот этса, келгин».
Шу тариқа, ҳикоядаги эркак ўзини оғир аҳволда қолган дўстига ёрдам берган фидойи инсон сифатида кўрсатган бўлса-да, аёлнинг ваъдаси амалга ошмайди.
Унинг буйраги дўстига ўтказилган, аммо аёл билан оила қуриш умиди ҳамон ноаниқлигича қолган.
Ҳикоя муаллифи аёлнинг бу ҳаракатини айёрлик ва ўз манфаатини кўзлаш сифатида талқин қилади. Бироқ воқеанинг ҳақиқий тафсилотлари ва иштирокчиларнинг кимлиги тасдиқланмаган бўлса, уни реал ҳаётда содир бўлган ишончли воқеа сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.
Бу ҳикоя қандай сабоқ беради?
Ушбу ҳикоядаги энг муҳим масала фақат аёлнинг қарорлари ёки эркакнинг қилган қурбонлиги эмас. Асосий савол — инсон бошқа бировга ёрдам бераётганда унинг нияти қандай бўлиши керак?
Агар ёрдам эвазига муайян мукофот, муҳаббат ёки келажакдаги муносабат талаб қилинса, бу ҳақиқий фидойиликми ёки манфаатга асосланган келишувми? Инсоннинг ҳаёти ва саломатлиги бошқа бировнинг шахсий истаклари учун воситага айланиши мумкинми?
Ҳикоядаги эркак дўстига ёрдам беришга рози бўлади. Аммо унинг аёлга уйланиш истаги бу қарорга таъсир қилгани ҳақидаги тасвирлар ёрдам ва манфаат ўртасидаги нозик чегарани кўрсатади.
Аёлнинг хатти-ҳаракатларида эса бошқа бир муаммо кўзга ташланади: у ўзининг келажагини бошқа инсоннинг ўлими билан боғлиқ ваъда асосида белгилайди. Бундай вазиятда инсоннинг ҳис-туйғулари, ахлоқий масъулияти ва оилавий бурчлари бир-бирига зид келиши мумкин.
Шу билан бирга, касаллик ва қарзлар остида қолган оилаларни осонгина қоралаш ҳам тўғри эмас. Оғир вазият инсонни руҳан толиқтириши ва нотўғри қарорларга олиб келиши мумкин. Муҳими — бундай ҳолатларда шошма-шошарлик билан ҳаёт учун хавфли танловлар қилмаслик ва ишончли мутахассислардан ёрдам сўрашдир.
Инсоннинг асл қиёфаси кўпинча унинг гапларида эмас, манфаат ва масъулият тўқнаш келган пайтда қабул қилган қарорларида намоён бўлади. Яхшилик қилишда ҳам, ваъда беришда ҳам, бошқа бировнинг тақдирига таъсир кўрсатишда ҳам виждон ва масъулиятни унутмаслик керак.
Изоҳ: ушбу материалдаги воқеа ва диалоглар тақдим этилган ҳикоя асосида қайта ишланди. Уларнинг ҳақиқийлиги мустақил манбалар орқали тасдиқланмаган. Инсон аъзоларини сотиш ва трансплантация қилиш эса қонунчилик, тиббий хавфсизлик ҳамда донорнинг эркин розилиги билан боғлиқ жиддий масалалардир.
Телеграмдаги Pazanda Retseptlari каналида берилган ҳикоя асосида қайта ишланди.
Изоҳлар 0
…