17 ёшли курьерни ҳақорат қилган ресторан ходими 5 суткага қамалди
Тошкент шаҳрининг Миробод туманидаги Brasserie Park ресторани олдида 17 октябрь куни жанжал содир бўлди. Ресторан ходими скутерда келган 17 ёшли курьер билан тортишиб, уни ҳақорат қилган. Курьер эса навигатор кўрсатган йўналиш бўйича келганини тушунтирган.
Судда ресторан ходими жанжал курьер мижозлар ўтирган ҳудудга кириб келгани сабабли бошланганини айтган. У жаҳл устида ҳақорат қилганини тан олиб, қилмишидан пушаймонлигини билдирган.
Миробод тумани суди эркакни майда безорилик содир этганликда айбли деб топди. Унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Ҳодисадан кейин рестораннинг пиёдалар йўлагига қўйилган стол ва стуллари ҳам олиб ташланди.
Изоҳлар 0
…