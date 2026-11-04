Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Актриса ва блогер Нилуфар Ҳамидова жамоат жойида одоб-ахлоқ меъёрларига зид хатти-ҳаракатлари акс этган видеоларни тарқатгани учун ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборига тушди.
- Ички ишлар бўлими ходимлари билан суҳбат чоғида блогер ўз қилмиши учун халқдан узр сўради ва келгусида бундай контентлар чиқармаслигини билдирди.
Ижтимоий тармоқларда баҳсли ва одоб-ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган чиқишлари билан бир неча бор жамоатчилик ҳамда давлат ташкилотлари эътиборига тушган актриса ва блогер Нилуфар Ҳамидова яна бир можаро марказида қолди. Унинг жамоат жойида, кўча ва бекат атрофида тасвирга олган навбатдаги видеоси фуқаролар ва шаҳар меҳмонлари орасида кескин норозиликка сабаб бўлди.
Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари тезкор суриштирув ишларини бошлаб, блогернинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш жараёнини йўлга қўйди.
«Ўзбекконцерт» огоҳлантириши ва аввалги қонунбузарликлар
Нилуфар Ҳамидова муқаддам ҳам ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари сабабли тегишли ташкилотлар томонидан расман огоҳлантирилган эди:
Лицензия талабларининг бузилиши: «Ўзбекконцерт» давлат муассасаси санъаткорнинг концерт-томоша фаолияти учун тақдим этилган расмий лицензия талаб ва шартларига риоя қилмагани юзасидан унга жиддий эътироз билдирган;
Такрорий ҳолатлар: Масъул мутасаддилар томонидан ўтказилган тушунтириш ишларига қарамай, блогер томонидан жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлувчи видеоматериаллар эълон қилиниши давом этган.
ИИБ ходимлари билан суҳбат: «Халқимдан узр сўрайман»
Ички ишлар бўлими масъул ходимлари томонидан ўтказилган расмий суҳбат давомида блогер ўз қилмиши юзасидан баёнот бериб, халқдан кечирим сўради:
Блогернинг муносабати: «Сўнгги сўзим. Мен ўзбек халқимдан узр сўрайман. Бошқа бунақа контентларни чиқармайман. Кўрасизлар, бундан кейин шунақа чиройли контентлар чиқади. Бироқ энди гап теккизмайсизлар, гапирмайсизлар», — деди Нилуфар Ҳамидова;
ИИБ ходимининг расмий билдиришномаси: ИИБ вакили таъкидлашича, фуқаронинг жамоат жойи ва кўчадаги ножўя ҳаракатлари юзасидан тўлиқ ҳужжатлар расмийлаштирилган.
Иш судга оширилди: Майда безорилик бўйича жавобгарлик
Ҳуқуқбузарлик ҳолати бўйича қонуний жазо тайинлаш чоралари кўрилмоқда:
Суд жараёни: Тўпланган маъмурий иш ҳужжатлари Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддалари (майда безорилик) асосида қонуний чора кўриш учун жиноят ишлари бўйича туман судига юборилган;
Огоҳлантириш: Ички ишлар органлари барча фуқаролар, блогерлар ва пойтахт меҳмонларини жамиятда юриш-туриш, миллий одоб-ахлоқ ҳамда қонун қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирди.
Изоҳлар 0
…