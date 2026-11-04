Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди

·83·Жамият
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Актриса ва блогер Нилуфар Ҳамидова жамоат жойида одоб-ахлоқ меъёрларига зид хатти-ҳаракатлари акс этган видеоларни тарқатгани учун ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборига тушди.
  • Ички ишлар бўлими ходимлари билан суҳбат чоғида блогер ўз қилмиши учун халқдан узр сўради ва келгусида бундай контентлар чиқармаслигини билдирди.

Ижтимоий тармоқларда баҳсли ва одоб-ахлоқ меъёрларига тўғри келмайдиган чиқишлари билан бир неча бор жамоатчилик ҳамда давлат ташкилотлари эътиборига тушган актриса ва блогер Нилуфар Ҳамидова яна бир можаро марказида қолди. Унинг жамоат жойида, кўча ва бекат атрофида тасвирга олган навбатдаги видеоси фуқаролар ва шаҳар меҳмонлари орасида кескин норозиликка сабаб бўлди.

Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари тезкор суриштирув ишларини бошлаб, блогернинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш жараёнини йўлга қўйди.

«Ўзбекконцерт» огоҳлантириши ва аввалги қонунбузарликлар

Нилуфар Ҳамидова муқаддам ҳам ижтимоий тармоқлардаги чиқишлари сабабли тегишли ташкилотлар томонидан расман огоҳлантирилган эди:

  • Лицензия талабларининг бузилиши: «Ўзбекконцерт» давлат муассасаси санъаткорнинг концерт-томоша фаолияти учун тақдим этилган расмий лицензия талаб ва шартларига риоя қилмагани юзасидан унга жиддий эътироз билдирган;

  • Такрорий ҳолатлар: Масъул мутасаддилар томонидан ўтказилган тушунтириш ишларига қарамай, блогер томонидан жамоатчилик муҳокамасига сабаб бўлувчи видеоматериаллар эълон қилиниши давом этган.

ИИБ ходимлари билан суҳбат: «Халқимдан узр сўрайман»

Ички ишлар бўлими масъул ходимлари томонидан ўтказилган расмий суҳбат давомида блогер ўз қилмиши юзасидан баёнот бериб, халқдан кечирим сўради:

  • Блогернинг муносабати: «Сўнгги сўзим. Мен ўзбек халқимдан узр сўрайман. Бошқа бунақа контентларни чиқармайман. Кўрасизлар, бундан кейин шунақа чиройли контентлар чиқади. Бироқ энди гап теккизмайсизлар, гапирмайсизлар», — деди Нилуфар Ҳамидова;

  • ИИБ ходимининг расмий билдиришномаси: ИИБ вакили таъкидлашича, фуқаронинг жамоат жойи ва кўчадаги ножўя ҳаракатлари юзасидан тўлиқ ҳужжатлар расмийлаштирилган.

Иш судга оширилди: Майда безорилик бўйича жавобгарлик

Ҳуқуқбузарлик ҳолати бўйича қонуний жазо тайинлаш чоралари кўрилмоқда:

  • Суд жараёни: Тўпланган маъмурий иш ҳужжатлари Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг тегишли моддалари (майда безорилик) асосида қонуний чора кўриш учун жиноят ишлари бўйича туман судига юборилган;

  • Огоҳлантириш: Ички ишлар органлари барча фуқаролар, блогерлар ва пойтахт меҳмонларини жамиятда юриш-туриш, миллий одоб-ахлоқ ҳамда қонун қоидаларига қатъий риоя қилишга чақирди.

Нилуфар ҲамидоваЎзбекконцертМайда безориликИИВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиТўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиБугун 18:55Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)29 октябр 16:44Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади 21 июл 14:53Қозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалдиҚозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалди2 октябр 20:14Энди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаядиЭнди жамоат жойларидаги ножўя ҳаракатлар учун жазо чоралари кучаяди7 октябр 20:27Malibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўрадиMalibu ҳайдовчиси ушланди: Одамларни уриб кетишига бир бахя қолган қоидабузар узр сўради13 сентябр 11:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?