Деҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалди

·66·Жамият
Деҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалди

Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 49 ёшли патронаж ходими аёлга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилганликда айбли деб топилиб, 5 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда Дарё суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Суд ҳужжатларида келтирилишича, воқеа 2026 йил 24 сентябрь куни соат тахминан 09:00 да содир бўлган. Тумандаги оилавий шифокорлик пунктларидан бирида ишловчи патронаж ходими укол қилиш учун аёлнинг уйига борган.

Аёлнинг кўрсатмасига кўра, муолажадан сўнг у ташқарига чиқаётганида эркак унинг юзидан ушлаб, уйда ҳеч ким йўқлигини айтган ва жинсий алоқа қилишни таклиф этган. Аёл уни итариб юбориб, ташқарига чиқиб кетган.

Бироқ эркак судда айбига иқрор бўлмаган. У аёлнинг тиши оғригани сабабли укол қилиш учун борганини, муолажадан кейин унга Ғузор ёки Деҳқонобод туман марказига бориб, шифокорга кўринишни тавсия қилганини ва уйига қайтганини билдирган.

Суд ишни кўриб чиқиб, эркакни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган шаҳвоний шилқимлик қилиш ҳуқуқбузарлигини содир этганликда айбли деб топган. Унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.

Сиз нима деб ўйлайсиз, ушбу ҳолатда воқеа тафсилотларига ойдинлик киритишда қандай далиллар муҳим аҳамиятга эга? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Қашқадарё вилоятиДеҳқонобод туманипатронаж ходимижинсий алоқа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлдиҚашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлди6 октябр 21:40Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирдиҚашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди31 май 14:32Ишхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқулладиИшхонада «шилқимлик»ка энди йўл йўқ: Сенат янги нормани маъқуллади2 октябр 17:21Тошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда мактаб қўриқлаш хизмати ходими 6-синф ўқувчисига шилқимлик қилгани айтилмоқда24 сентябр 15:46Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалди5 сентябр 06:47Ўқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилган ўқитувчи ишдан бўшатилдиЎқувчи қизга шаҳвоний шилқимлик қилган ўқитувчи ишдан бўшатилди9 октябр 19:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)
Намангандаги боғчада 5 ёшли қиз билан боғлиқ янги тафсилотлар: қизалоқнинг онаси билан суҳбат (видео)