Деҳқонободда аёлга шилқимлик қилган патронаж ходими 5 суткага қамалди
Қашқадарё вилоятининг Деҳқонобод туманида 49 ёшли патронаж ходими аёлга нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилганликда айбли деб топилиб, 5 суткага маъмурий қамоққа олинди. Бу ҳақда Дарё суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.
Суд ҳужжатларида келтирилишича, воқеа 2026 йил 24 сентябрь куни соат тахминан 09:00 да содир бўлган. Тумандаги оилавий шифокорлик пунктларидан бирида ишловчи патронаж ходими укол қилиш учун аёлнинг уйига борган.
Аёлнинг кўрсатмасига кўра, муолажадан сўнг у ташқарига чиқаётганида эркак унинг юзидан ушлаб, уйда ҳеч ким йўқлигини айтган ва жинсий алоқа қилишни таклиф этган. Аёл уни итариб юбориб, ташқарига чиқиб кетган.
Бироқ эркак судда айбига иқрор бўлмаган. У аёлнинг тиши оғригани сабабли укол қилиш учун борганини, муолажадан кейин унга Ғузор ёки Деҳқонобод туман марказига бориб, шифокорга кўринишни тавсия қилганини ва уйига қайтганини билдирган.
Суд ишни кўриб чиқиб, эркакни Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41-1-моддаси 1-қисмида назарда тутилган шаҳвоний шилқимлик қилиш ҳуқуқбузарлигини содир этганликда айбли деб топган. Унга 5 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланган.
Сиз нима деб ўйлайсиз, ушбу ҳолатда воқеа тафсилотларига ойдинлик киритишда қандай далиллар муҳим аҳамиятга эга? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
Изоҳлар 0
…