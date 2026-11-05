Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилинди

·93·Жамият
Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда эътирозларга сабаб бўлган видеолавҳаси учун блогер Нилуфар Ҳамидова 7 суткалик маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
  • Жиноят ишлари бўйича Юнусобод тумани суди 48 ёшли блогерни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси билан майда безориликда айбли деб топди.
  • Суриштирув жараёнида ўз қилмишини тан олган Нилуфар Ҳамидова жамоатчиликдан узр сўради.

Ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчилик муҳокамаси ва жиддий эътирозларига сабаб бўлган видеоролиги билан танилган блогер Нилуфар Ҳамидова маъмурий жазога тортилди. Жиноят ишлари бўйича Юнусобод тумани судида кўриб чиқилган иш юзасидан Тошкент шаҳар судлари расмий ахборот эълон қилди.

Суд ҳукмига кўра, 48 ёшли блогер майда безорилик ҳуқуқбузарлигини содир этганликда айбли деб топилди ва унга нисбатан маъмурий қамоқ жазоси белгиланди.

Суд қарори ва жазо чораси: 7 суткалик маъмурий қамоқ

Тошкент шаҳар судлари матбуот хизмати томонидан тақдим этилган маълумотга кўра:

  • Модда ва айблов: Суд Нилуфар Ҳамидовани Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) бўйича айбли деб топди;

  • Тайинланган жазо: Ҳуқуқбузарликнинг оғирлик даражаси ва ҳолатларини инобатга олган ҳолда, унга 7 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Воқеалар ривожи: Эътирозли видео ва ҳуқуқ-тартибот идоралари реакцияси

Ҳодисанинг асл тафсилотлари ва суриштирув жараёни қуйидагича кечган:

  • Тармоқларда тарқалган ролик: Аввалроқ блогернинг Тошкент шаҳри кўчаларида олиб, оммавий тармоқларга жойлаган ноодатий видеолавҳаси фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга учраган эди. Видеода унинг айнан нимани реклама қилмоқчи бўлгани ёки қандай мақсадни кўзлагани номаълум қолган;

  • Ички ишлар текшируви: Ҳолат юзасидан ҳудудий ички ишлар органлари ходимлари томонидан зудлик билан суриштирув ўтказилиб, унинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди;

  • Кечирим сўраш: Суриштирув давомида блогер ўз қилмишини тан олиб, жамоатчиликдан узр сўради: «Узр сўрайман. Бошқа бунақа контентларни чиқармайман», — дея таъкидлади у.

Ижтимоий тармоқларда жамоат тартиби ва миллий қадриятларга зид контент тарқатиш ҳолатлари бўйича ҳуқуқ-тартибот органлари назоратни кучайтириб бормоқда.

Нилуфар ҲамидоваЮнусобод тумани судимайда безориликТошкент шаҳар судлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилдиЖамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилдиБугун 11:33BMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалдиBMW бошқарган 10-синф ўқувчиси 2 йилдан ортиқроқ вақтга қамалди18 сентябр 19:03Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиТўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалдиКеча 18:55Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)29 октябр 16:44Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади Нилуфар Ҳамидова янги арабча ёзувининг маъносини изоҳлади 21 июл 14:53Қозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалдиҚозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалди2 октябр 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади