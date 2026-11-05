Шов-шувли видео 7 суткалик қамоқ билан тугади: блогер Нилуфар Ҳамидова суд қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ижтимоий тармоқларда эътирозларга сабаб бўлган видеолавҳаси учун блогер Нилуфар Ҳамидова 7 суткалик маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
- Жиноят ишлари бўйича Юнусобод тумани суди 48 ёшли блогерни Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси билан майда безориликда айбли деб топди.
- Суриштирув жараёнида ўз қилмишини тан олган Нилуфар Ҳамидова жамоатчиликдан узр сўради.
Ижтимоий тармоқларда кенг жамоатчилик муҳокамаси ва жиддий эътирозларига сабаб бўлган видеоролиги билан танилган блогер Нилуфар Ҳамидова маъмурий жазога тортилди. Жиноят ишлари бўйича Юнусобод тумани судида кўриб чиқилган иш юзасидан Тошкент шаҳар судлари расмий ахборот эълон қилди.
Суд ҳукмига кўра, 48 ёшли блогер майда безорилик ҳуқуқбузарлигини содир этганликда айбли деб топилди ва унга нисбатан маъмурий қамоқ жазоси белгиланди.
Суд қарори ва жазо чораси: 7 суткалик маъмурий қамоқ
Тошкент шаҳар судлари матбуот хизмати томонидан тақдим этилган маълумотга кўра:
Модда ва айблов: Суд Нилуфар Ҳамидовани Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) бўйича айбли деб топди;
Тайинланган жазо: Ҳуқуқбузарликнинг оғирлик даражаси ва ҳолатларини инобатга олган ҳолда, унга 7 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Воқеалар ривожи: Эътирозли видео ва ҳуқуқ-тартибот идоралари реакцияси
Ҳодисанинг асл тафсилотлари ва суриштирув жараёни қуйидагича кечган:
Тармоқларда тарқалган ролик: Аввалроқ блогернинг Тошкент шаҳри кўчаларида олиб, оммавий тармоқларга жойлаган ноодатий видеолавҳаси фойдаланувчилар орасида кескин танқидларга учраган эди. Видеода унинг айнан нимани реклама қилмоқчи бўлгани ёки қандай мақсадни кўзлагани номаълум қолган;
Ички ишлар текшируви: Ҳолат юзасидан ҳудудий ички ишлар органлари ходимлари томонидан зудлик билан суриштирув ўтказилиб, унинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилди;
Кечирим сўраш: Суриштирув давомида блогер ўз қилмишини тан олиб, жамоатчиликдан узр сўради: «Узр сўрайман. Бошқа бунақа контентларни чиқармайман», — дея таъкидлади у.
Ижтимоий тармоқларда жамоат тартиби ва миллий қадриятларга зид контент тарқатиш ҳолатлари бўйича ҳуқуқ-тартибот органлари назоратни кучайтириб бормоқда.
Изоҳлар 0
…