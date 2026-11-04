Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалди
Тошкент шаҳрида тўй маросими вақтида жамоат тартибини бузиб, серқатнов автомобиль йўлида сунъий тирбандлик ҳосил қилган ва рақсга тушган бир гуруҳ ёшларга нисбатан қатъий қонуний чора кўрилди. Олмазор тумани жиноят ишлари бўйича суди қарори билан йўл ҳаракати хавфсизлигини менсимай, қоидаларни оёқости қилган 8 нафар куёвжўра маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.
Ҳуқуқ-тартибот органлари ва суд тизими шаҳар кўчаларини шахсий кўнгилочар майдонга айлантиришга уриниш жазосиз қолмаслигини яна бир бор амалда кўрсатди.
Гулсаройдаги тартибсизлик: Воқеа аслида қандай юз берган?
Ҳодиса тафсилотлари ва куёвжўраларнинг ҳаракатлари бўйича қуйидагилар маълум бўлди:
Вақти ва манзили: Қоидабузарлик 2026 йил 31 октябрь куни соат 16:00 атрофида Олмазор тумани ҳудудидан ўтган Гулсарой кўчасида содир бўлган;
Йўлни тўсиб рақсга тушиш: Келинни кузатиш маросими пайтида 19 ёшдан 30 ёшгача бўлган саккиз нафар йигит автомашиналар қатнови тўхтаб қолишига қарамай, йўлнинг қатнов қисмига чиқиб, баланд мусиқа остида рақсга тушган ва бошқа ҳайдовчиларнинг ҳаракатига очиқдан-очиқ тўсқинлик қилган.
Суд залидаги «пушаймонлик» ва чиқарилган ҳукм
Тартиббузарларнинг хатти-ҳаракатлари Тошкент шаҳри Олмазор тумани жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилди:
Судланувчиларнинг кўрсатмаси: Қўлга олинган шахслар суд мажлисида ўз қилмишларини оқлашга уриниб, «озгина хурсандчилик ва тўй таассуротлари остида эмоцияга берилиб кетганликлари»ни, ишлари нотўғри бўлганини тушуниб етганликларини ва бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигини айтиб, узр сўрашган;
Маъмурий жавобгарлик ва қамоқ жазоси: Суд уларнинг барчасини Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 183-моддаси (Майда безорилик) билан айбдор деб топди. Суд қарори билан йигитларнинг бирига 5 сутка, қолган 7 нафарига эса 7 суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.
Ҳукм эълон қилинган 2026 йил 3 ноябрь кунидан бошлаб ҳуқуқбузарлар жазо муддатини ўташ учун Тошкент шаҳар ИИББнинг Махсус қабулхонасига жойлаштирилди. Мутасадди идоралар ҳайдовчилар ва тўй ташкилотчиларини жамоат тартибини бузмасликка ҳамда йўл ҳаракати қатнашчиларининг эркин ҳаракатланишига халақит бермасликка қатъий чақиради.
Изоҳлар 0
…