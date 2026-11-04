Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалди

·0·Жамият
Тўй карвони панжара ортида: Тошкентда катта йўлда рақсга тушган куёвжўралар қамалди

Тошкент шаҳрида тўй маросими вақтида жамоат тартибини бузиб, серқатнов автомобиль йўлида сунъий тирбандлик ҳосил қилган ва рақсга тушган бир гуруҳ ёшларга нисбатан қатъий қонуний чора кўрилди. Олмазор тумани жиноят ишлари бўйича суди қарори билан йўл ҳаракати хавфсизлигини менсимай, қоидаларни оёқости қилган 8 нафар куёвжўра маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Ҳуқуқ-тартибот органлари ва суд тизими шаҳар кўчаларини шахсий кўнгилочар майдонга айлантиришга уриниш жазосиз қолмаслигини яна бир бор амалда кўрсатди.

Гулсаройдаги тартибсизлик: Воқеа аслида қандай юз берган?

Ҳодиса тафсилотлари ва куёвжўраларнинг ҳаракатлари бўйича қуйидагилар маълум бўлди:

  • Вақти ва манзили: Қоидабузарлик 2026 йил 31 октябрь куни соат 16:00 атрофида Олмазор тумани ҳудудидан ўтган Гулсарой кўчасида содир бўлган;

  • Йўлни тўсиб рақсга тушиш: Келинни кузатиш маросими пайтида 19 ёшдан 30 ёшгача бўлган саккиз нафар йигит автомашиналар қатнови тўхтаб қолишига қарамай, йўлнинг қатнов қисмига чиқиб, баланд мусиқа остида рақсга тушган ва бошқа ҳайдовчиларнинг ҳаракатига очиқдан-очиқ тўсқинлик қилган.

Суд залидаги «пушаймонлик» ва чиқарилган ҳукм

Тартиббузарларнинг хатти-ҳаракатлари Тошкент шаҳри Олмазор тумани жиноят ишлари бўйича судида кўриб чиқилди:

  • Судланувчиларнинг кўрсатмаси: Қўлга олинган шахслар суд мажлисида ўз қилмишларини оқлашга уриниб, «озгина хурсандчилик ва тўй таассуротлари остида эмоцияга берилиб кетганликлари»ни, ишлари нотўғри бўлганини тушуниб етганликларини ва бундай ҳолат бошқа такрорланмаслигини айтиб, узр сўрашган;

  • Маъмурий жавобгарлик ва қамоқ жазоси: Суд уларнинг барчасини Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 183-моддаси (Майда безорилик) билан айбдор деб топди. Суд қарори билан йигитларнинг бирига 5 сутка, қолган 7 нафарига эса 7 суткадан маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Ҳукм эълон қилинган 2026 йил 3 ноябрь кунидан бошлаб ҳуқуқбузарлар жазо муддатини ўташ учун Тошкент шаҳар ИИББнинг Махсус қабулхонасига жойлаштирилди. Мутасадди идоралар ҳайдовчилар ва тўй ташкилотчиларини жамоат тартибини бузмасликка ҳамда йўл ҳаракати қатнашчиларининг эркин ҳаракатланишига халақит бермасликка қатъий чақиради.

Тошкент шаҳар ИИББОлмазор тумани судиМайда безориликГулсарой кўчаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилдиТошкент ИИБга 12 та BYD ва мотоцикллар, энг яхши профилактика ходимига Cobalt берилдиКеча 12:16Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)Қозоғистонда ижарачи уй эгасига тан жароҳати етказди ва 30 суткага қамалди (видео)29 октябр 16:44“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди“Imarat Development” раҳбариятига нисбатан жиноят иши қўзғатилди2 ноябр 10:17Тошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолдиТошкентда Бўзсув каналига ўзини ташлаган қизни инспекторлар қутқариб қолди1 ноябр 23:42Жонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келиндиЖонзотга зўравонлик: Пойтахтда мушукни қийноққа солган шахс ИИБга олиб келинди31 октябр 12:48Қозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалдиҚозоғистонда мотам кунида жонли эфир қилган блогер 10 суткага қамалди2 октябр 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?