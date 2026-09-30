“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар

·46·Жамият
“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Навбаҳор» футбол клуби ҳужумчиси Жоел Кожо бошқарувидаги BMW автомобили скутерда ҳаракатланаётган курерни уриб юборди.
  • Тўқнашув оқибатида курер тан жароҳати олиб, шошилинч тиббий ёрдамга олиб кетилди.
  • Ҳодиса юзасидан тергов-суриштирув ишлари бошланиб, Жоел Кожўга тегишли автомобил вақтинчалик жарима майдончасига жойлаштирилди.
  • Ушбу ҳодиса йўлларда скутерлар ва йирик автомобиллар ўртасидаги хавфсизлик муаммоларини яна бир бор кўтариб чиқди.

Ўзбекистон Суперлигаси ва Қирғизистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси, айни пайтда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Жоэл Кожо иштирокида жиддий йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тарқалган маълумотлар ва видеолавҳаларга кўра, футболчи бошқарувидаги шахсий «KOJO» давлат рақамига эга қора рангли қимматбаҳо BMW русумли кроссовер скутерда ҳаракатланиб кетаётган етказиб бериш хизмати (курьер) ходимини уриб юборган.

Тўқнашув оқибатида скутер ҳайдовчиси ерга йиқилиб тан жароҳати олган, аммо бахтли тасодиф туфайли тирик қолган ва атрофдагилар ёрдамида зудлик билан шошилинч тиббий ёрдам муассасасига етказилган. Ҳодиса жойига етиб келган йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари томонидан спортчига тегишли бўлган автомобиль вақтинчалик жарима майдончасига жойлаштирилди.

«BMW билан тўқнашув, жароҳатланган курьер ва жарима майдони»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси

Жоэл Кожо иштирокидаги автоҳалокат бўйича энг муҳим фактлар ва аниқланган ҳолатлар:

  • «Навбаҳор» ҳужумчиси бошқарувидаги BMW: Ҳодиса марказида «Навбаҳор» клуби легионери Жоэл Кожо бошқарувидаги қимматбаҳо кроссовер бўлган;

  • Етказиб бериш хизмати скутери билан тўқнашув: Автомобиль сариқ термоқутили скутер билан тўқнашган ва икки ғилдиракли транспорт воситаси машина остида қолган;

  • Курьернинг омон қолиши ва шошилинч ёрдам: Зарба натижасида асфальтга йиқилган ҳайдовчи ҳушида бўлган ва тез тиббий ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилган;

  • Автомобиль жарима майдонига олиб кетилди: ЙТҲ оқибатларини ўрганиш ва тергов-суриштирув ишлари якунига қадар BMW жарима майдончасига жойлаштирилди;

  • «KOJO» белгили шахсий рақам: Ҳодиса акс этган тасвирларда автомобилнинг олд қисмида футболчининг исми ёзилган шахсий белги борлиги кўринади.

Жоэл Кожо иштирокидаги ЙТҲ тафсилотлари ва томонлар ҳолати таснифи

Ҳодиса иштирокчилари, транспорт воситалари ва кўрилган бирламчи чоралар жадвали:

Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари

Автомобиль ҳайдовчиси томони

Жабрланувчи (Скутер ҳайдовчиси) томони

Шахси ва фаолияти

Жоэл Кожо («Навбаҳор» ва Қирғизистон термаси ҳужумчиси)

Етказиб бериш хизмати курьери (етказувчи)

Транспорт воситаси

Қора рангли BMW кроссовери («KOJO» номли белги билан)

Сариқ рангли етказиб бериш скутери (мопед)

Ҳодиса оқибати ва саломатлик

Ҳайдовчи жароҳат олмаган, машина олд бампери шикастланган

Тирик қолган, тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган

Қонуний процессуал чора

Автомобиль вақтинча жарима майдончасига тортилди

Тез тиббий кўрик ва суд-тиббий экспертизаси тайинланган

Жамоатчилик муносабати

Воқеа жойида оломон йиғилган, расмий суриштирув бошланган

Йўллардаги курьерлар хавфсизлиги бўйича муҳокамалар янгиланди

Ҳуқуқий ва йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертизаси: Суриштирувда нималарга эътибор қаратилади?

Йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертлари, ҳуқуқшунослар ва автоблогерларнинг хулосалари:

  • «Тезлик, устуворлик ва светофор режими»: Суриштирув органлари биринчи навбатда чорраҳа ёки йўл қисмидаги видеокузатув камераларини таҳлил қилади; асосий эътибор ким йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилгани (кимга устувор йўл берилгани, светофорнинг қайси чироғи ёниқ бўлгани ва тезлик меъёри)га қаратилади;

  • Скутерлар ва шаҳар транспорти муаммоси: Бугунги кунда катта шаҳарларда етказиб бериш хизмати ходимлари тезлик ва вақт ортидан қувиб, кўпинча хавфли манёврларни амалга оширишади; айни пайтда йирик автомобиллар ҳайдовчилари ҳам кичик ҳажмли скутерларни ўз вақтида пайқамай қолиши кўп учрайди — бу муаммо икки томонлама масъулиятни талаб қилади;

  • Футболчи ва клуб учун салбий оқибатлар: Тан жароҳати оғирлигига қараб ҳайдовчи маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин; «Навбаҳор» муҳим ўйинларга тайёргарлик кўраётган бир вақтда етакчи ҳужумчининг бундай кўнгилсиз суд-тергов жараёнларига аралашиб қолиши унинг руҳий ва спорт формасига жиддий салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Сизнингча, йўлларда курьерлар ва ҳайдовчилар ўртасидаги бу каби тез-тез учраётган ҳалокатларга кўпроқ қайси омил — скутерларнинг қоидани писанд қилмаслигими ёки автомобилларнинг ҳаддан ташқари катта тезликда ҳаракатланишими сабаб бўлмоқда? Жоэл Кожо билан боғлиқ ушбу ҳолатда сиз кимнинг ҳаракатига кўпроқ эътироз билдирасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳар йўлларида сергакликка чорловчи ушбу шошилинч таҳлилни яқинларингиз ва дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Жоэл КожоНавбаҳорНаманганҚирғизистон миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирдиЖоэл Кожо Суперлигага қайтди: «Навбаҳор» янги ҳужумчини таништирди30 июн 00:19Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди«Бухорода ҳақиқий голлар ёмғири!»: «Навбаҳор» сафарда рақибини тор-мор этди11 сентябр 21:25Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубият сабабларини айтди...Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубият сабабларини айтди...22 август 06:49«Навбаҳор» 10 киши бўлиб «Насаф»ни мағлуб этди: Ғайбуллаевдан автогол!«Навбаҳор» 10 киши бўлиб «Насаф»ни мағлуб этди: Ғайбуллаевдан автогол!21 август 21:09Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...Наманганда 7 голли шоу: «Навбаҳор» 89-дақиқада ғалабани илиб кетди...14 август 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)