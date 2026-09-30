“Навбаҳор” юлдузи Жоэл Кожо BMW машинасида курьерни уриб юборди: Сўнгги тафсилотлар
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Навбаҳор» футбол клуби ҳужумчиси Жоел Кожо бошқарувидаги BMW автомобили скутерда ҳаракатланаётган курерни уриб юборди.
- Тўқнашув оқибатида курер тан жароҳати олиб, шошилинч тиббий ёрдамга олиб кетилди.
- Ҳодиса юзасидан тергов-суриштирув ишлари бошланиб, Жоел Кожўга тегишли автомобил вақтинчалик жарима майдончасига жойлаштирилди.
- Ушбу ҳодиса йўлларда скутерлар ва йирик автомобиллар ўртасидаги хавфсизлик муаммоларини яна бир бор кўтариб чиқди.
Ўзбекистон Суперлигаси ва Қирғизистон миллий терма жамоаси ҳужумчиси, айни пайтда Наманганнинг «Навбаҳор» клуби шарафини ҳимоя қилаётган Жоэл Кожо иштирокида жиддий йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Тарқалган маълумотлар ва видеолавҳаларга кўра, футболчи бошқарувидаги шахсий «KOJO» давлат рақамига эга қора рангли қимматбаҳо BMW русумли кроссовер скутерда ҳаракатланиб кетаётган етказиб бериш хизмати (курьер) ходимини уриб юборган.
Тўқнашув оқибатида скутер ҳайдовчиси ерга йиқилиб тан жароҳати олган, аммо бахтли тасодиф туфайли тирик қолган ва атрофдагилар ёрдамида зудлик билан шошилинч тиббий ёрдам муассасасига етказилган. Ҳодиса жойига етиб келган йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари томонидан спортчига тегишли бўлган автомобиль вақтинчалик жарима майдончасига жойлаштирилди.
«BMW билан тўқнашув, жароҳатланган курьер ва жарима майдони»: Ҳодисанинг 5 та асосий нуқтаси
Жоэл Кожо иштирокидаги автоҳалокат бўйича энг муҳим фактлар ва аниқланган ҳолатлар:
«Навбаҳор» ҳужумчиси бошқарувидаги BMW: Ҳодиса марказида «Навбаҳор» клуби легионери Жоэл Кожо бошқарувидаги қимматбаҳо кроссовер бўлган;
Етказиб бериш хизмати скутери билан тўқнашув: Автомобиль сариқ термоқутили скутер билан тўқнашган ва икки ғилдиракли транспорт воситаси машина остида қолган;
Курьернинг омон қолиши ва шошилинч ёрдам: Зарба натижасида асфальтга йиқилган ҳайдовчи ҳушида бўлган ва тез тиббий ёрдам машинасида шифохонага олиб кетилган;
Автомобиль жарима майдонига олиб кетилди: ЙТҲ оқибатларини ўрганиш ва тергов-суриштирув ишлари якунига қадар BMW жарима майдончасига жойлаштирилди;
«KOJO» белгили шахсий рақам: Ҳодиса акс этган тасвирларда автомобилнинг олд қисмида футболчининг исми ёзилган шахсий белги борлиги кўринади.
Жоэл Кожо иштирокидаги ЙТҲ тафсилотлари ва томонлар ҳолати таснифи
Ҳодиса иштирокчилари, транспорт воситалари ва кўрилган бирламчи чоралар жадвали:
Кўрсаткич ва таҳлил мезонлари
Автомобиль ҳайдовчиси томони
Жабрланувчи (Скутер ҳайдовчиси) томони
Шахси ва фаолияти
Жоэл Кожо («Навбаҳор» ва Қирғизистон термаси ҳужумчиси)
Етказиб бериш хизмати курьери (етказувчи)
Транспорт воситаси
Қора рангли BMW кроссовери («KOJO» номли белги билан)
Сариқ рангли етказиб бериш скутери (мопед)
Ҳодиса оқибати ва саломатлик
Ҳайдовчи жароҳат олмаган, машина олд бампери шикастланган
Тирик қолган, тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган
Қонуний процессуал чора
Автомобиль вақтинча жарима майдончасига тортилди
Тез тиббий кўрик ва суд-тиббий экспертизаси тайинланган
Жамоатчилик муносабати
Воқеа жойида оломон йиғилган, расмий суриштирув бошланган
Йўллардаги курьерлар хавфсизлиги бўйича муҳокамалар янгиланди
Ҳуқуқий ва йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертизаси: Суриштирувда нималарга эътибор қаратилади?
Йўл ҳаракати хавфсизлиги экспертлари, ҳуқуқшунослар ва автоблогерларнинг хулосалари:
«Тезлик, устуворлик ва светофор режими»: Суриштирув органлари биринчи навбатда чорраҳа ёки йўл қисмидаги видеокузатув камераларини таҳлил қилади; асосий эътибор ким йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилгани (кимга устувор йўл берилгани, светофорнинг қайси чироғи ёниқ бўлгани ва тезлик меъёри)га қаратилади;
Скутерлар ва шаҳар транспорти муаммоси: Бугунги кунда катта шаҳарларда етказиб бериш хизмати ходимлари тезлик ва вақт ортидан қувиб, кўпинча хавфли манёврларни амалга оширишади; айни пайтда йирик автомобиллар ҳайдовчилари ҳам кичик ҳажмли скутерларни ўз вақтида пайқамай қолиши кўп учрайди — бу муаммо икки томонлама масъулиятни талаб қилади;
Футболчи ва клуб учун салбий оқибатлар: Тан жароҳати оғирлигига қараб ҳайдовчи маъмурий ёки жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин; «Навбаҳор» муҳим ўйинларга тайёргарлик кўраётган бир вақтда етакчи ҳужумчининг бундай кўнгилсиз суд-тергов жараёнларига аралашиб қолиши унинг руҳий ва спорт формасига жиддий салбий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
Сизнингча, йўлларда курьерлар ва ҳайдовчилар ўртасидаги бу каби тез-тез учраётган ҳалокатларга кўпроқ қайси омил — скутерларнинг қоидани писанд қилмаслигими ёки автомобилларнинг ҳаддан ташқари катта тезликда ҳаракатланишими сабаб бўлмоқда? Жоэл Кожо билан боғлиқ ушбу ҳолатда сиз кимнинг ҳаракатига кўпроқ эътироз билдирасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва шаҳар йўлларида сергакликка чорловчи ушбу шошилинч таҳлилни яқинларингиз ва дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…