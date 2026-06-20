Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсири

·14·Жамият
Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсири

Макроиқтисодий ва ҳудудий тадқиқотлар институти (МҲТИ) 2026 йилнинг май ойи якунлари бўйича пойтахт кўчмас мулк бозорининг ҳолатини таҳлил қилди. Унга кўра, бозорда нархлар шаклланишида жойлашув (локация) омили етакчилик қилаётган бўлса, янги жорий этилган нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизими ҳозирча кескин тебранишларни келтириб чиқармади.

Туманлар кесимида нархлар фарқи (1 м² учун)

Уй-жойнинг таъмирлангани ва энг асосийси — марказда жойлашгани нарх белгилашда бош мезон бўлиб қолмоқда. Бирламчи бозордаги ҳолат туманлар кесимида кескин фарқланади:

Туман мақоми / Номи

1 м² учун ўртача нарх

Марказга нисбатан фарқи

Миробод тумани (Марказ)

$2137

Энг қиммат ҳудуд, юқори талаб сақланиб қолмоқда

Сергели тумани (Чекка ҳудуд)

$1070

Марказга қараганда нақд икки баравар арзон

Хоналар сони бўйича бозор динамикаси

Иккиламчи уй-жой бозорида умумий ҳисобда йиллик ўсиш кузатилаётган бўлса-да, квартираларнинг ҳажмига қараб тенденциялар турлича шаклланмоқда:

  • Кичик ва ўрта квартиралар (1-3 хонали): Бу сегментда харидорлар учун барқарорлик ҳукмрон. Нархлар кескин кўтарилгани ҳам, тушгани ҳам йўқ — талаб ва таклиф мувозанатда.

  • Катта ҳажмдаги уй-жойлар (4 хонали ва ундан юқори): Бу сегментда нархларнинг пасайиши кузатилмоқда. Бунинг сабаби — катта майдонга эга уйларнинг ликвидлилиги (тез сотилиши) пастроқ ва уларни сақлаш харажатлари юқорилиги туфайли харидорлар кўпроқ ихчам уйларни афзал кўришмоқда.

Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар: Бозор қандай реакция билдирди?

2026 йилнинг апрель ва май ойларидан бошлаб уй-жой олди-сотдисида мажбурий нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизимига ўтилиши кўпчиликда «нархлар сунъий равишда кўтарилиб кетади» деган хавотирни уйғотган эди.

МҲТИ хулосаси:

Дастлабки икки ойлик кузатувлар шуни кўрсатдики, янги тартиб бозорга кескин шок эффектини бермади, нархлар барқарор қолди. Бироқ, ушбу чоранинг кўчмас мулк бозорига ҳақиқий ва узоқ муддатли таъсирини тўлиқ баҳолаш учун 2026 йилнинг 2-3 чораклари якунларини кутиш керак бўлади. Сўмдаги ҳисоб-китоблар ва банк комиссияларининг бозорга таъсири куз ойларига бориб яққолроқ намоён бўлади.

Пойтахт кўчмас мулк бозоридаги ўзгаришларни биз билан кузатишда давом этинг!

ТошкентМиробод туманиСергели туманиМакроиқтисодий ва ҳудудий тадқиқотлар институти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБахмалдаги сел сабаб 32 нафар фуқаро эвакуация қилиндиБугун, 17:44Болаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБолаларни нотўғри ташиганлик учун қўлланиши кутилаётган жазо чоралариБугун, 17:35Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Хавотирли тажриба: Фуқаролар СМС-кодини фирибгарларга беришга тайёр!Бугун, 16:28Қорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиҚорасув-2 даҳасида 5 та кўп қаватли уй газсиз қолдиБугун, 15:59Наманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиНаманганда йирик миқдордаги қалбаки валюта савдоси фош этилдиБугун, 15:40Кредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиКредит эвазига «улуш» сўраган банк маркази бошлиқлари қўлга олиндиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда