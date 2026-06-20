Тошкент уй-жой бозорида жойлашув ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар таъсири
Макроиқтисодий ва ҳудудий тадқиқотлар институти (МҲТИ) 2026 йилнинг май ойи якунлари бўйича пойтахт кўчмас мулк бозорининг ҳолатини таҳлил қилди. Унга кўра, бозорда нархлар шаклланишида жойлашув (локация) омили етакчилик қилаётган бўлса, янги жорий этилган нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизими ҳозирча кескин тебранишларни келтириб чиқармади.
Туманлар кесимида нархлар фарқи (1 м² учун)
Уй-жойнинг таъмирлангани ва энг асосийси — марказда жойлашгани нарх белгилашда бош мезон бўлиб қолмоқда. Бирламчи бозордаги ҳолат туманлар кесимида кескин фарқланади:
Туман мақоми / Номи
1 м² учун ўртача нарх
Марказга нисбатан фарқи
Миробод тумани (Марказ)
$2137
Энг қиммат ҳудуд, юқори талаб сақланиб қолмоқда
Сергели тумани (Чекка ҳудуд)
$1070
Марказга қараганда нақд икки баравар арзон
Хоналар сони бўйича бозор динамикаси
Иккиламчи уй-жой бозорида умумий ҳисобда йиллик ўсиш кузатилаётган бўлса-да, квартираларнинг ҳажмига қараб тенденциялар турлича шаклланмоқда:
Кичик ва ўрта квартиралар (1-3 хонали): Бу сегментда харидорлар учун барқарорлик ҳукмрон. Нархлар кескин кўтарилгани ҳам, тушгани ҳам йўқ — талаб ва таклиф мувозанатда.
Катта ҳажмдаги уй-жойлар (4 хонали ва ундан юқори): Бу сегментда нархларнинг пасайиши кузатилмоқда. Бунинг сабаби — катта майдонга эга уйларнинг ликвидлилиги (тез сотилиши) пастроқ ва уларни сақлаш харажатлари юқорилиги туфайли харидорлар кўпроқ ихчам уйларни афзал кўришмоқда.
Нақд пулсиз ҳисоб-китоблар: Бозор қандай реакция билдирди?
2026 йилнинг апрель ва май ойларидан бошлаб уй-жой олди-сотдисида мажбурий нақд пулсиз ҳисоб-китоб тизимига ўтилиши кўпчиликда «нархлар сунъий равишда кўтарилиб кетади» деган хавотирни уйғотган эди.
МҲТИ хулосаси:
Дастлабки икки ойлик кузатувлар шуни кўрсатдики, янги тартиб бозорга кескин шок эффектини бермади, нархлар барқарор қолди. Бироқ, ушбу чоранинг кўчмас мулк бозорига ҳақиқий ва узоқ муддатли таъсирини тўлиқ баҳолаш учун 2026 йилнинг 2-3 чораклари якунларини кутиш керак бўлади. Сўмдаги ҳисоб-китоблар ва банк комиссияларининг бозорга таъсири куз ойларига бориб яққолроқ намоён бўлади.
Пойтахт кўчмас мулк бозоридаги ўзгаришларни биз билан кузатишда давом этинг!
…