Ҳамкасбига шаҳвоний гаплар айтган 59 ёшли ўқитувчи 5 суткага қамалди

·78·Жамият
Ҳамкасбига шаҳвоний гаплар айтган 59 ёшли ўқитувчи 5 суткага қамалди

Сурхондарё вилоятининг Музработ туманидаги мактаблардан бирида ишловчи 59 ёшли ўқитувчи аёл ҳамкасбига нисбатан шаҳвоний шилқимлик қилгани учун 5 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

Воқеа 2026 йил 3 октябрь куни соат 15:00 атрофида содир бўлган. Ўқитувчи бошқа ҳамкасблари ҳузурида аёлга: «Кўйлагинг қанчалар чиройли, қучоқлаб ўпиб оламан», деган.

Жабрланувчи аёл судда ушбу гаплардан ҳамкасблари олдида қаттиқ хижолат бўлганини билдирган. Унинг таъкидлашича, эркак аввал ҳам унга нисбатан шундай мазмундаги ноўрин гапларни айтган, бироқ бу ҳақда илгари шикоят қилмаган.

Эркак эса судда айтган сўзларини ҳазил тариқасида изоҳлаган ва айбини тан олган.

Суд қарорига кўра, ўқитувчи Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 41¹-моддаси 1-қисми (шаҳвоний шилқимлик қилиш) билан айбдор деб топилиб, 5 суткага маъмурий қамоқ жазосига ҳукм қилинди.

СурхондарёМузработшаҳвоний шилқимликМаъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалдиҚўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалди3 ноябр 16:11Фуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилдиФуқаронинг 116 млн. сўм алимент қарздорлиги яқин қариндошлари томонидан тўлаб берилди24 октябр 13:22Наманганда вояга етмаган қизга шилқимлик қилган йигит 5 суткага қамалдиНаманганда вояга етмаган қизга шилқимлик қилган йигит 5 суткага қамалди25 октябр 18:3410 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди10 суткага қамаш даври тугади: Конституциявий суд чегарадаги эски тартибни бекор қилди25 сентябр 22:27Тунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жаримаТунда шовқин қилганларга 8,8 миллион сўмгача жарима12 сентябр 16:57Сурхондарёда ўқитувчи 16 ёшли ўқувчига шилқимлик қилдиСурхондарёда ўқитувчи 16 ёшли ўқувчига шилқимлик қилди8 октябр 14:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Жамоат жойидаги одобсиз хатти-ҳаракат: Нилуфар Ҳамидова узр сўради, иши судга юборилди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади
Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот берилади