Бритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди
Америкалик поп юлдуз Бритни Спирс Ислом динини қабул қилгани ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Ушбу маълумотлар ортидан хонанданинг мухлислари ва интернет фойдаланувчилари унинг шахсий ҳаёти ҳамда эътиқоди ҳақида турли фикрларни билдира бошлаган.
Тарқалган хабарларга кўра, гўёки хонанда маънавий изланишлар йўлига кирган. Бироқ унинг Исломни қабул қилгани ҳақида расмий тасдиқ келтирилмаган. Шу сабабли бу маълумотни ҳозирча тасдиқланган факт сифатида қабул қилиш тўғри эмас.
Мавзу атрофидаги муҳокамаларда айрим фойдаланувчилар Бритнининг аввалги видеолари ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишларини ҳам эсга олган. Бошқалар эса хонанданинг эътиқоди унинг шахсий танлови эканини таъкидлаган.
Шу тариқа, Бритни Спирс ҳақидаги хабар интернетда турли муносабатларга сабаб бўлмоқда. Айни пайтда эса унинг Исломни қабул қилгани ҳақидаги даъвони тасдиқловчи ишончли маълумот мавжудлиги кўрсатилмаган.
Изоҳлар 0
…