Бритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди

·69·Маданият
Бритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди

Америкалик поп юлдуз Бритни Спирс Ислом динини қабул қилгани ҳақидаги хабарлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Ушбу маълумотлар ортидан хонанданинг мухлислари ва интернет фойдаланувчилари унинг шахсий ҳаёти ҳамда эътиқоди ҳақида турли фикрларни билдира бошлаган.

Тарқалган хабарларга кўра, гўёки хонанда маънавий изланишлар йўлига кирган. Бироқ унинг Исломни қабул қилгани ҳақида расмий тасдиқ келтирилмаган. Шу сабабли бу маълумотни ҳозирча тасдиқланган факт сифатида қабул қилиш тўғри эмас.

Мавзу атрофидаги муҳокамаларда айрим фойдаланувчилар Бритнининг аввалги видеолари ва ижтимоий тармоқлардаги чиқишларини ҳам эсга олган. Бошқалар эса хонанданинг эътиқоди унинг шахсий танлови эканини таъкидлаган.

Шу тариқа, Бритни Спирс ҳақидаги хабар интернетда турли муносабатларга сабаб бўлмоқда. Айни пайтда эса унинг Исломни қабул қилгани ҳақидаги даъвони тасдиқловчи ишончли маълумот мавжудлиги кўрсатилмаган.

Бритни СпирсИсломСоциал медиаХабарлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)10 октябр 13:14Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилди8 октябр 04:26Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолдиРасмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди24 сентябр 14:59Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?14 сентябр 03:48«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди11 сентябр 09:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда