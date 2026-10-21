Ҳомиладорликда юзи кескин ўзгарган аёлнинг ҳикояси ҳаммани ҳайратга солди

·0·Дунё
Ҳомиладорликда юзи кескин ўзгарган аёлнинг ҳикояси ҳаммани ҳайратга солди

Малайзиялик 28 ёшли Фараҳ Файзал ҳомиладорлик даврида юз терисида юз берган кескин ўзгаришлар ҳақида сўзлаб берди. Унинг юзида ажинлар, кучли яллиғланиш ва йирингли тошмалар пайдо бўлган. Бу оғир даврда турмуш ўртоғининг қўллаб-қувватлаши унга катта ёрдам берган.

Теридаги ўзгаришлар руҳий жиҳатдан ҳам қийнади

Малайзияда маркетинг менежери бўлиб ишлайдиган Фараҳ июнь ойининг охирида ҳомиладорлик пайтидаги ташқи кўриниши акс этган суратни ижтимоий тармоққа жойлаштирган. Унинг юзида чуқур ажинлар, катталашган бурун ва қулоқлар, кўплаб йирингли тошмалар кўзга ташланган.

Аёлнинг айтишича, йиллар давомида фойдаланган тери парвариши воситалари энди ёрдам бермаган. Ҳомиладорликнинг сўнгги босқичларида аҳволи янада оғирлашиб, ҳар куни эрталаб юзида янги тошмалар пайдо бўлган, териси қичишиб, яллиғланган.

Бу ўзгаришлар Фараҳга руҳий жиҳатдан ҳам қаттиқ таъсир қилган. У 1 август куни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида шундай ёзган:

«Мен тўққиз ойлик оғир даврни бошдан кечирдим, юзимдаги ўзгаришлар сабаб кўп йиғладим. Энди эса фарзандли онаман. Тикланиш жараёни ҳали ҳам давом этмоқда».

Фараҳ турмуш ўртоғи унинг қўрқувларини енгишида ва руҳий барқарорлигини сақлашда муҳим ўрин тутганини таъкидлаган.

Beretka kiygan qiz turli suratlar bilan qoplangan devor oldida turibdi.

«Эрим — менинг осойишта масканим. У мени тинчлантиради ва доимо гўзал, кучли ҳамда меҳрга муносиб эканимни эслатиб туради», — деган аёл.

Фарзанди дунёга келганидан сўнг Фараҳнинг ҳолати сезиларли даражада яхшиланган. Яқинда эълон қилинган суратларда юздаги яллиғланиш ва тошмалар анча камайгани кўринади. Аёл териси тўлиқ тикланиб, аввалги ҳолатига қайтишидан умид қилмоқда.

Бироқ унинг ҳикояси ижтимоий тармоқларда турли муносабатларга сабаб бўлди. Минглаб фойдаланувчилар уни қўллаб-қувватлаган бўлса, айримлар шахсий ҳаётини ошкор қилгани учун танқид қилди. Бошқалар эса суратларини фотошопда ўзгартирганини даъво қилди.

Салбий изоҳлардан сўнг Фараҳ соғлиғи ҳақидаги маълумотларни ижтимоий тармоқларда бошқа батафсил ёритмасликка қарор қилди. Унинг таъкидлашича, мақсади ҳомиладорлик даврида аёллар танаси, териси ва ҳис-туйғуларида юз бериши мумкин бўлган ўзгаришларга эътибор қаратиш бўлган.

«Мен ҳеч кимга изоҳ беришга мажбур эмасман. Аммо одамлар ҳомиладорлик гормонлари аёл организмига қандай таъсир қилишини тушунмаганида, бу менинг руҳий саломатлигимга ҳам таъсир қилади», — деб ёзган у.

Аввалроқ ҳомиладорлик даврида ташқи кўриниши кескин ўзгарган хитойлик Ли Вэй ҳақида ҳам хабар берилган эди. Бу каби воқеалар ҳомиладорлик пайтидаги ўзгаришлар аёлларга нафақат жисмоний, балки руҳий жиҳатдан ҳам таъсир қилиши мумкинлигини кўрсатади.

Фараҳ ФайзалМалайзияҳомиладорликсоциал медиа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлдиБритни Спирс Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабарлар интернетда муҳокамаларга сабаб бўлди18 октябр 15:32Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)Аҳрор Қўшматов касаллиги сабаб “Хафа бўлиш йўқ” айбланмоқда: у вазиятга изоҳ берди (видео)10 октябр 13:14Баланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилдиБаланд пошнали туфлида 100 метрга югуриш бўйича рекорд ўрнатилди8 октябр 04:26Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолдиРасмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди24 сентябр 14:59Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?14 сентябр 03:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда