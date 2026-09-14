100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?

·0·Дунё
100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?

100 ёшли Фрида Жанубий Калифорниядаги ғайриоддий кечки овқат одати туфайли ижтимоий тармоқларнинг ҳақиқий юлдузига айланди. У ҳар куни кечки овқатга бир хил таом — хантал ва тўғралган пиёз қўшилган хот-дог ейди, уни эса диетик кола билан ичади. Бу ҳақда Униан хабар берди.

Унинг қизи Квин ҳам онасига қарайди ва онасининг 100 йиллик юбилейи муносабати билан видео жойлаштирган. Ролик тез орада миллионлаб кўришлар тўплаган, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса қувноқ аёлни жуда ёқтириб қолган.

Фрида ўзининг севимли кечки овқатини шу қадар яхши кўрадики, ҳатто у ҳақида ўз қўшиғини ҳам тўқиб олган.

«Мен еттинчи осмондаман, чунки менда хот-дог ва диетик кола бор. Хот-дог ва диетик коладан яхшироқ нима бўлиши мумкин? Мен ҳаётимнинг ҳар бир кунида еттинчи осмондаман», — деб куйлайди 100 ёшли аёл видеода.

Фрида қўлида хот-дог ва газли ичимлик банкаси билан тургани, кейин эса кечки овқати ҳақида қувноқ қўшиқ куйлаган кадрлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ўзига жалб қилди. Айрим фойдаланувчилар ҳатто ҳазил тариқасида айнан шу таом унинг шахсий «ёшлик манбаи» эканини тахмин қилишди.

Унинг қизи онаси билан тушаётган ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолар улар учун бирга вақт ўтказишнинг ўзига хос усулига айланганини айтади.

«Мен шуни айтмоқчиманки, бу биз учун бир-биримизга янада яқинлашишдаги энг кучли тажриба бўлди. Биз бир-биримизни жуда яхши кўрамиз», — дейди Квин.

Оила Фриданинг ҳаётидаги бошқа лаҳзаларни ҳам бўлишмоқда: эски газеталардан олинган мақолалар, оилавий ҳужжатлар ва унинг севимли таомлари акс этган видеолар шулар жумласидан.

Роликлардан бирида аёл қўлида бир қути диетик кола билан ҳазиллашиб, уни «ёрилиб кетгунича» ичишни режалаштираётганини айтган.

Изоҳларда фойдаланувчилар Фридани қўллаб-қувватлашди ва унинг ҳаётга бўлган муносабатига юқори баҳо беришди. Одамлар уни ажойиб инсон деб атаб, оддий нарсалардан қувона олишидан ҳайратланишди. Айримлар эса энди унинг ҳар кунги одатини ўзлари ҳам такрорлашни хоҳлашаётганини ҳазил тариқасида ёзишди.

Фриданинг 100 ёшгача яшашни истаганларга узоқ умр кўришнинг асосий сири ва маслаҳати ҳақида сўрашганида эса, у жуда оддий жавоб берган:

«Нафас олишда давом этинг».

Фрида ЖанубийКвинКалифорниясоциал медиа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операция23 йил қўлсиз яшади: Феликснинг ҳаётини ўзгартирган ноёб операцияБугун, 03:29Индонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаИндонезияда 243 киши бўлган кема ҳалокатга учради: 140 киши қидирилмоқдаБугун, 03:17Покистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаПокистонда тўйларни энди гориллалар қиздирмоқдаБугун, 02:26“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўрганди“Ўлмас медуза” ҳақиқатан ҳам мавжудми? Олимлар ҳайратланарли жонзот сирини ўргандиБугун, 01:35Биргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактБиргина тили бир неча тонна: кўк кит ҳақидаги ҳайратланарли фактКеча, 23:39Эверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараЭверест ҳам чиқиндихонага айланмоқда: дунёнинг энг баланд чўққисидаги аянчли манзараКеча, 23:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди