100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?
100 ёшли Фрида Жанубий Калифорниядаги ғайриоддий кечки овқат одати туфайли ижтимоий тармоқларнинг ҳақиқий юлдузига айланди. У ҳар куни кечки овқатга бир хил таом — хантал ва тўғралган пиёз қўшилган хот-дог ейди, уни эса диетик кола билан ичади. Бу ҳақда Униан хабар берди.
Унинг қизи Квин ҳам онасига қарайди ва онасининг 100 йиллик юбилейи муносабати билан видео жойлаштирган. Ролик тез орада миллионлаб кўришлар тўплаган, ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари эса қувноқ аёлни жуда ёқтириб қолган.
Фрида ўзининг севимли кечки овқатини шу қадар яхши кўрадики, ҳатто у ҳақида ўз қўшиғини ҳам тўқиб олган.
«Мен еттинчи осмондаман, чунки менда хот-дог ва диетик кола бор. Хот-дог ва диетик коладан яхшироқ нима бўлиши мумкин? Мен ҳаётимнинг ҳар бир кунида еттинчи осмондаман», — деб куйлайди 100 ёшли аёл видеода.
Фрида қўлида хот-дог ва газли ичимлик банкаси билан тургани, кейин эса кечки овқати ҳақида қувноқ қўшиқ куйлаган кадрлар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ўзига жалб қилди. Айрим фойдаланувчилар ҳатто ҳазил тариқасида айнан шу таом унинг шахсий «ёшлик манбаи» эканини тахмин қилишди.
Унинг қизи онаси билан тушаётган ва ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеолар улар учун бирга вақт ўтказишнинг ўзига хос усулига айланганини айтади.
«Мен шуни айтмоқчиманки, бу биз учун бир-биримизга янада яқинлашишдаги энг кучли тажриба бўлди. Биз бир-биримизни жуда яхши кўрамиз», — дейди Квин.
Оила Фриданинг ҳаётидаги бошқа лаҳзаларни ҳам бўлишмоқда: эски газеталардан олинган мақолалар, оилавий ҳужжатлар ва унинг севимли таомлари акс этган видеолар шулар жумласидан.
Роликлардан бирида аёл қўлида бир қути диетик кола билан ҳазиллашиб, уни «ёрилиб кетгунича» ичишни режалаштираётганини айтган.
Изоҳларда фойдаланувчилар Фридани қўллаб-қувватлашди ва унинг ҳаётга бўлган муносабатига юқори баҳо беришди. Одамлар уни ажойиб инсон деб атаб, оддий нарсалардан қувона олишидан ҳайратланишди. Айримлар эса энди унинг ҳар кунги одатини ўзлари ҳам такрорлашни хоҳлашаётганини ҳазил тариқасида ёзишди.
Фриданинг 100 ёшгача яшашни истаганларга узоқ умр кўришнинг асосий сири ва маслаҳати ҳақида сўрашганида эса, у жуда оддий жавоб берган:
«Нафас олишда давом этинг».
Изоҳлар 0
…