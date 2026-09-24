Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди
Ижтимоий тармоқларда Криштиану Роналдунинг мухлисларидан бири билан боғлиқ видеоси тарқалиб, футболчи ҳаракати кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеода мухлис Роналдунинг ёнига суратга тушиш учун келгани, футболчи эса уни итариб юборгани акс этган.
Лавҳада мухлис футболчига яқинлашиб, бирга суратга тушишга уринади. Шундан сўнг Роналду уни четга суриб юборгани кўринади.
Видеодаги ҳолат ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлмоқда.
Видео остидаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар Роналдунинг ҳаракатини кескин танқид қилган. Бошқалар эса видеодаги вазиятнинг тўлиқ контексти номаълум эканини таъкидламоқда.
Ҳозирча воқеа қачон ва қаерда содир бўлгани, шунингдек, футболчининг мухлисни нима сабабдан четга сургани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Изоҳлар 0
…