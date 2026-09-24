Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди

·101·Дунё
Расмга тушмоқчи бўлган мухлисини итариб юборган Криштиану Роналду танқидлар остида қолди

Ижтимоий тармоқларда Криштиану Роналдунинг мухлисларидан бири билан боғлиқ видеоси тарқалиб, футболчи ҳаракати кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Видеода мухлис Роналдунинг ёнига суратга тушиш учун келгани, футболчи эса уни итариб юборгани акс этган.

Лавҳада мухлис футболчига яқинлашиб, бирга суратга тушишга уринади. Шундан сўнг Роналду уни четга суриб юборгани кўринади.

Видеодаги ҳолат ижтимоий тармоқларда турлича муносабатларга сабаб бўлмоқда.

Видео остидаги изоҳларда айрим фойдаланувчилар Роналдунинг ҳаракатини кескин танқид қилган. Бошқалар эса видеодаги вазиятнинг тўлиқ контексти номаълум эканини таъкидламоқда.

Ҳозирча воқеа қачон ва қаерда содир бўлгани, шунингдек, футболчининг мухлисни нима сабабдан четга сургани ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.

Криштиану РоналдуРоналду фансоциал медиафутбол видео
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)Хонанда Азодадан юракларни ларзага солган хушхабар: "Мен фақат йиғладим. Шукр қилиб йиғладим" (видео)19 сентябр 21:48100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?100 ёшли аёлнинг узоқ умр сири — ҳар кунги хот-дог ва диетик колами?14 сентябр 03:48«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди«IT’ни ўқиган ит экан!»: Сув тараб, эгат очган меҳнаткаш ит интернетни ларзага солди11 сентябр 09:0422 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди22 ёшли видеоблогер кўчада ҳужумга учради: мухлисларига мурожаат қилди10 сентябр 12:3424 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди24 ёшли мукбанг блогери сўнгги видеодан кейин вафот этди10 сентябр 12:16Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?Энг антиқа ҳийла: Бразилиялик атлет бирданига 11 та ҳомийнинг пулини қандай олди?10 сентябр 09:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота