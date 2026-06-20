Mazda объяснила отказ от физических кнопок соображениями безопасности

Компания Mazda, известная своей верностью многолетним традициям в автомобильном мире, раскрыла причины отказа от физических кнопок в пользу сенсорных экранов в моделях нового поколения. По мнению специалистов компании, удаление кнопок с центральной консоли и перенос функций на большой экран играет важную роль в обеспечении безопасности водителя. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Кроссовер Mazda ККс-5 нового поколения оснащен огромным 15,6-дюймовым центральным экраном, на котором практически не осталось традиционных кнопок. Хотя многие эксперты и пользователи расценивают это как попытку сократить расходы, инженеры Mazda продвигают совершенно иной подход. По данным иксбт.ком, руководитель проекта Коичиро Ямагучи объяснил данное дизайнерское решение желанием меньше отвлекать внимание водителя от дороги.

Сенсорный экран и аргумент безопасности

Ямагучи отметил, что если бы физические кнопки для кондиционера и других систем были оставлены, их пришлось бы разместить в нижней части центральной консоли. Это заставило бы водителя опускать взгляд ниже и искать нужную кнопку среди почти 15 аналогичных переключателей. На сенсорном же экране элементы управления расположены ближе к уровню глаз, что минимизирует утомляемость зрения и время отвлечения.

Инженеры Mazda разместили часто используемые функции, в частности настройки климат-контроля, в нижней части экрана, чтобы они были постоянно видны. Однако это решение вызвало бурные дискуссии среди автолюбителей. Причина в том, что многие водители привыкли к расположению физических кнопок и управляют ими на ощупь (тактильно), не отрывая взгляда от дороги.

Будущие модели и рыночный спрос

На данный момент, помимо модели Mazda ККс-5, минималистичный дизайн интерьера получили и новые электромобили, такие как Mazda 6е и Mazda ККс-6е. Стоит отметить, что эти модели ориентированы преимущественно на рынок Китая, где потребители высоко ценят цифровые технологии и большие экраны. Учитывая присутствие бренда Mazda и на рынке Узбекистана, велика вероятность, что в будущем глобальные модели бренда также пойдут по этому пути.

Тем не менее, Коичиро Ямагучи намекнул, что традиционные кнопки не исчезнут полностью. По его словам, компания внимательно изучает отзывы клиентов. Если пользователи будут недовольны сенсорным управлением, физические кнопки могут вернуться в следующих модификациях. Пока же бренд выбрал современный минимализм и цифровой комфорт в качестве основных приоритетов.