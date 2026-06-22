В продажу поступили новые автономера серии «ОЗБ»

·42·Авто
В продажу поступили новые автономера серии «ОЗБ»

В продажу поступили новые государственные автомобильные номера серии «ОЗБ». Новая серия представлена как альтернативный вариант номерам с надписью «УЗБ», которые пользуются высоким спросом среди покупателей.

На торговой платформе размещены номера «01 500 ОЗБ», «01 501 ОЗБ» и «01 505 ОЗБ». Стоимость каждого номера установлена в размере 14 миллионов 420 тысяч сумов.

Номера новой серии выполнены в стандартном формате государственных номеров, где указаны код региона, последовательность цифр и буквы «ОЗБ». Справа расположены флаг Узбекистана и обозначение «УЗ».

Продажа номеров серии «ОЗБ» уже открыта для покупателей. Доступные комбинации и их цены отображаются через специальную платформу.

УзбекистанУЗОЗБ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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