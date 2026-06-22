Представят новое поколение BMW X5: ожидается пять типов двигателей и огромный аккумулятор

·21·Авто
Представят новое поколение BMW X5: ожидается пять типов двигателей и огромный аккумулятор

Немецкий концерн BMW готовится представить абсолютно новое поколение одной из своих самых популярных моделей кроссоверов — BMW X5. По сообщению издания BMW Блог, официальный дебют нового автомобиля ожидается 30 июня этого года. Обещают, что нынешнее обновление станет одним из самых революционных в истории модели, так как автомобиль выйдет на рынок одновременно с пятью вариантами силовых установок. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый BMW X5 (заводской индекс Г65) впервые в истории будет оснащаться бензиновыми, дизельными, гибридными (PHEV), полностью электрическими и даже водородными двигателями. Такой широкий выбор позволит немецкому бренду максимально удовлетворить потребности потребителей в разных регионах. Судя по опубликованным тизерам, внешний вид кроссовера также заметно изменится. Одной из самых заметных деталей станет отказ от традиционных дверных ручек — они будут интегрированы в линию кузова.

Электрическая версия и батарея уровня грузовиков

Самой громкой частью нового поколения должна стать полностью электрическая версия под названием иКс5. По данным инсайдеров, эта модель получит самый емкий аккумулятор в истории BMW. Мощность батареи для версии, предназначенной для европейского рынка, составит 141 кВт·ч, а для Северной Америки — 144 кВт·ч. Для сравнения: аккумуляторы такой огромной емкости сейчас используются в основном в среднетоннажных грузовиках.

Топовая модификация электрического кроссовера иКс5 М70 будет оснащена электродвигателями нового поколения. Предполагается, что его мощность составит не менее 650 л.с., а максимальный крутящий момент может достичь 1100 Н·м. Эти показатели сделают новый BMW X5 одним из самых динамичных и мощных автомобилей в своем сегменте.

Водородные технологии и планы производства

BMW продолжает работу над альтернативными источниками энергии. К 2028 году в семейство планируется добавить модификацию на водородных топливных элементах. Этот шаг является важной частью стратегии бренда по развитию экологически чистого транспорта. Хотя на развивающихся рынках, таких как Узбекистан, гибридные и бензиновые версии все еще будут пользоваться высоким спросом, в глобальном масштабе основной акцент смещается на электрификацию.

Серийное производство нового BMW X5 ожидается в конце августа или начале сентября этого года. Подробная информация о технических характеристиках и ценах будет раскрыта на официальной презентации в июне. По мнению экспертов, эта модель сможет составить серьезную конкуренцию Tesla Model X и другим премиальным электрическим кроссоверам.

BMWBMW X5АвтомобильЭлектромобильТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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