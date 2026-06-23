В Великобритании создан самый быстрый мотоцикл в мире: 320 км/ч за считанные секунды

В Великобритании представлен необычный проект, поразивший инженерный мир — мотоцикл с экстремальным ускорением под названием Форке оф Натуре. Созданный 62-летним инженером Грэмом Сайксом (Грахам Сйкес) в его собственной мастерской, этот аппарат претендует на звание самого быстрого двухколесного транспортного средства в мире. Его особенность в том, что мотоцикл приводится в движение не традиционным топливом, а энергией перегретого пара. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно результатам испытаний, Форке оф Натуре успешно преодолел дистанцию примерно 201 метр (1/8 мили) всего за 3,17 секунды. По данным иксбт.ком, в момент старта мотоцикл развивает скорость более 320 км/ч. Первые 18 метров он проходит всего за 0,72–0,81 секунды, что сопоставимо с лучшими результатами в профессиональном драг-рейсинге.

Принцип работы парового реактивного двигателя

Силовая установка этого мотоцикла основана на принципе ракетных двигателей. Вода объемом 120 литров внутри системы нагревается до 250 °К под давлением 40 бар. При старте эта вода с огромным давлением выбрасывается через специальные сопла Лаваля. В результате вода мгновенно превращается в струю пара сверхвысокой скорости, которая с невероятной силой толкает мотоцикл вперед.

Самым сложным аспектом конструкции является отсутствие возможности регулировки тяги. Система работает в режиме «полный газ или ничего». При старте водитель испытывает экстремальную перегрузку до 6,8 г. Чтобы не вылететь с мотоцикла под таким давлением, ему приходится буквально вцепляться в него изо всех сил.

По словам инженера, весь запас рабочей жидкости расходуется примерно за 2,9 секунды, после чего тяга прекращается. В настоящее время разработчики работают над увеличением продолжительности этой активной фазы. Это позволит достичь еще более высоких результатов на дистанции в четверть мили (402 метра).

Проект Форке оф Натуре развивается с 2020 года и к настоящему времени прошел пять этапов модернизации. Несмотря на то, что он создан в частной мастерской, все процессы осуществляются на базе серьезной инженерной программы с постоянными расчетами и испытаниями. По словам Грэма Сайкса, его изобретение по уровню ускорения может уступать только профессиональным гоночным болидам.

Данный проект стал результатом гармонии современных технологий и законов термодинамики. Успех британского инженера доказал, что даже с помощью обычного водяного пара можно создать мощность, способную обойти современные суперкары.