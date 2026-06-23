Бренд Jaguar начинает новую эру: электромобиль Тйпе 01 будет представлен в октябре

·2·Авто
Бренд Jaguar начинает новую эру: электромобиль Тйпе 01 будет представлен в октябре

Легендарный британский автомобильный бренд Jaguar готовится открыть новую страницу в своей истории. Компания подтвердила, что официально представит долгожданный электрический седан люкс-класса Тйпе 01 в октябре этого года в Нью-Йорке. Эта модель станет первым шагом в стратегии бренда по превращению в производителя исключительно электрического транспорта. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Коммерческий директор JLR (Jaguar Land Rover) Леонард Хорник, выступая на дне инвесторов, сообщил, что презентация пройдет в очень оригинальном формате. Проект, ранее представленный в Майами в виде концепт-кара, теперь предстанет как модель, готовая к серийному производству. Выбор рынка США свидетельствует о том, что Америка остается для Jaguar одним из основных и стратегически важных регионов.

Технические возможности и новая философия

Ожидается, что новая модель Тйпе 01 поразит не только дизайном, но и техническими характеристиками. По имеющимся данным, общая мощность автомобиля превысит 1000 лошадиных сил. Генеральный директор JLR ПБ Баладжи подчеркнул, что ожидаемые показатели динамики и удовольствие от вождения для бренда Jaguar теперь могут быть обеспечены исключительно с помощью электродвигателей.

По словам представителей компании, название модели объединяет в себе три важных элемента:

  • префикс Тйпе означает преемственность К-Тйпе, победившего в гонках Ле-Ман в 1951 году, а также легендарных моделей Д-Тйпе, Э-Тйпе и Ф-Тйпе;
  • 0 цифра 0 указывает на движение автомобиля с нулевым уровнем вредных выбросов (зеро-емиссионс);
  • цифра 1 указывает на то, что модель является первым представителем новой эры бренда Jaguar.

Ожидается, что на рынке модель будет конкурировать с такими сильными соперниками, как Porsche Taycan и Lucid Air. В то время как на автомобильном рынке Узбекистана растет интерес к электромобилям премиум-класса, Jaguar Тйпе 01 может привлечь внимание местных энтузиастов своей богатой историей и футуристическими технологиями.

В настоящее время прототипы Тйпе 01 проходят испытания на тестовых полигонах в Швеции и на различных гоночных трассах. До официального дебюта планируется, что автомобиль также будет показан публике в рамках гонок Формула Э в Монако. Этим шагом Jaguar не только переходит на экологически чистый транспорт, но и стремится укрепить свои позиции в ультра-дорогом и эксклюзивном люкс-сегменте.

JaguarType 01ЭлектромобильJLRАвтоновости
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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