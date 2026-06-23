AvtoVAZ начал выявлять скрытые дефекты в автомобилях с помощью рентгена

·21·Авто
AvtoVAZ начал выявлять скрытые дефекты в автомобилях с помощью рентгена

Крупнейший российский автопроизводитель AvtoVAZ использует специальную систему рентгенографического контроля для повышения качества и безопасности моделей Lada. Эта технология позволяет обнаруживать внутренние дефекты, которые незаметны при обычном визуальном осмотре. Такой высокотехнологичный подход имеет важное значение для обеспечения долговечности автокомпонентов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По сообщению издания иксбт.ком, современные рентгеновские установки, установленные в лаборатории компании, проверяют детали как из чугуна, так и из алюминия. Проверке подвергаются основные узлы автомобиля, такие как блоки двигателей, коленвалы, картеры и головки блока цилиндров. Даже небольшая трещина или пустота в этих деталях может привести к выходу из строя всего агрегата в будущем.

Контроль качества: точность до 0,1 миллиметра

Процесс контроля осуществляется в строгом порядке: после каждого процесса плавки металла в лабораторию отправляются образцы. Специалисты-дефектоскописты с помощью специального оборудования успешно выявляют дефекты внутри деталей размером до 0,1 миллиметра. Такой уровень точности способствует значительному снижению процента брака на производстве.

В настоящее время AvtoVAZ применяет эту рентгеновскую систему для проверки более 150 видов различных комплектующих. Это относится не только к текущим моделям, сходящим с конвейера, но и к перспективным проектам компании. Специалисты анализируют внутреннюю структуру новых деталей еще до их внедрения в массовое производство.

Хотя в официальных данных это не раскрывается, по мнению экспертов, такие строгие меры контроля могут быть связаны с новым проектом компании — кроссовером Lada Azimut. Перед выводом новой модели на рынок требуется, чтобы каждая ее деталь соответствовала международным стандартам.

Учитывая, что автомобили Lada занимают свою нишу и на рынке Узбекистана, такой серьезный подход производителя к контролю качества является важной новостью и для местных потребителей. Устранение скрытых рисков еще на этапе производства продлевает срок службы автомобилей и обеспечивает безопасность на дорогах.

AvtoVAZLadaТехнологииАвтоКонтроль Качества
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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