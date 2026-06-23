Skoda представила свой самый дорогой и роскошный электромобиль Пеак

Чешский автогигант Skoda официально продемонстрировал свой новый флагман — семиместный кроссовер Пеак. Эта модель стала самым дорогим автомобилем в истории бренда, его начальная стоимость установлена на уровне 51 980 фунтов стерлингов (примерно 66 тысяч долларов). Ожидается, что модель, открывающая новую страницу в сегменте электрических СУВ, намерена серьезно противостоять конкурентам на рынке благодаря своим габаритам и технологическим возможностям. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает издание.

Skoda Пеак рассматривается как электрическая альтернатива модели Kodiaq с двигателем внутреннего сгорания. Построенный на платформе МЭБ компании Volkswagen Груп, этот кроссовер является самым крупным автомобилем, когда-либо выпускавшимся брендом. Его длина составляет 4,9 метра, а высота — 1,7 метра. Такие габариты обеспечивают максимальный простор и комфорт в салоне автомобиля.

Просторный салон и инновационный комфорт

Интерьер автомобиля отличается возможностями трансформации. Инженеры Skoda создали большое пространство для ног пассажиров второго и третьего рядов. Объем багажника при всех разложенных сиденьях составляет 299 литров, а при сложенном третьем ряду этот показатель увеличивается до 890 литров. Если оставить только передние сиденья, вместимость багажника достигает 2075 литров, что очень удобно для семейных путешествий.

Соответствуя статусу флагмана, модель Пеак предлагает высокий уровень роскоши. В автомобиле установлены сиденья с подставкой для ног и функцией массажа, аудиосистема Сонос и самая большая панорамная крыша в истории бренда. Особенность этой крыши в том, что водитель может по своему желанию затемнять или осветлять определенные части салона.

На панели управления расположены 13,6-дюймовый сенсорный дисплей и 10-дюймовая цифровая панель приборов. Хеад-уп дисплей, проецирующий важную информацию перед глазами водителя, будет добавлен в список дополнительных опций со следующего года. Также для улучшения аэродинамики автомобиля дверные ручки выполнены выдвижными.

Технические характеристики и запас хода

Skoda Пеак будет представлен на рынке в двух модификациях:

модель 90: оснащена электродвигателем мощностью 282 л.с., установленным на задней оси.

оснащена электродвигателем мощностью 282 л.с., установленным на задней оси. модель 90Кс: имеет систему полного привода (4WD), при этом передний и задний моторы суммарно обеспечивают 294 л.с.

Обе версии оснащены аккумулятором емкостью 86 кВт/ч, что позволяет проехать до 627 километров (390 миль) на одном заряде. Автомобиль поддерживает устройства быстрой зарядки мощностью 199 кВт, что позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 28 минут. Начало поставок новой модели первым владельцам запланировано на начало следующего года.