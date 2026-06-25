Число электромобилей в Узбекистане продолжает стремительно расти

·4·Авто
Число электромобилей в Узбекистане продолжает стремительно расти

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано 109,2 тысячи электромобилей.

Наибольший показатель в разрезе регионов приходится на город Ташкент. В столице насчитывается в общей сложности 79 851 электромобиль, что составляет основную часть общего показателя по республике.

Следующими идут Ташкентская область с 8 194 и Самаркандская область с 4 525 электромобилями.

Также зарегистрировано 3 042 электромобиля в Хорезмской области, 2 611 в Кашкадарьинской области и 2 231 в Ферганской области.

Показатели в остальных регионах следующие:

Навоийская область — 1 756 шт.;
Бухарская область — 1 685 шт.;
Андижанская область — 1 477 шт.;
Наманганская область — 1 156 шт.;
Республика Каракалпакстан — 1 010 шт.;
Сырдарьинская область — 799 шт.;
Джизакская область — 517 шт.;
Сурхандарьинская область — 315 шт.

Данные показывают, что электромобили сосредоточены преимущественно в столице и прилегающих к ней регионах.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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