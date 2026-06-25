Число электромобилей в Узбекистане продолжает стремительно расти

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано 109,2 тысячи электромобилей.

Наибольший показатель в разрезе регионов приходится на город Ташкент. В столице насчитывается в общей сложности 79 851 электромобиль, что составляет основную часть общего показателя по республике.

Следующими идут Ташкентская область с 8 194 и Самаркандская область с 4 525 электромобилями.

Также зарегистрировано 3 042 электромобиля в Хорезмской области, 2 611 в Кашкадарьинской области и 2 231 в Ферганской области.

Показатели в остальных регионах следующие:

Навоийская область — 1 756 шт.;

Бухарская область — 1 685 шт.;

Андижанская область — 1 477 шт.;

Наманганская область — 1 156 шт.;

Республика Каракалпакстан — 1 010 шт.;

Сырдарьинская область — 799 шт.;

Джизакская область — 517 шт.;

Сурхандарьинская область — 315 шт.

Данные показывают, что электромобили сосредоточены преимущественно в столице и прилегающих к ней регионах.