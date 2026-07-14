АвтоВАЗ представил двигатели нового поколения: модели Lada станут мощнее

Российский концерн «АвтоВАЗ» продолжает расширять свои технические возможности. Компания официально представила двигатели нового поколения объемом 1,6 и 1,8 литра, которые в ближайшее время будут запущены в серийное производство. Эти агрегаты отличаются не только увеличенной мощностью, но и важными техническими обновлениями, направленными на повышение топливной экономичности и надежности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые моторы впервые дебютируют в сентябре текущего года на кроссовере Lada Azimut. К октябрю и ноябрю эти двигатели начнут устанавливаться на Lada Vesta и новые модели Lada Iskra. Об этом сообщил директор по продуктам компании Леонид Орлов на презентации обновленной версии внедорожника Lada Niva Legend.

Технические характеристики и увеличение мощности

Мощность нового 1,6-литрового двигателя была значительно улучшена. Если предыдущая версия выдавала 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента, то новый агрегат обеспечивает 120 л.с. и 154 Нм. Мощность «старшей» 1,8-литровой модели выросла со 122 до 135 л.с., а крутящий момент был доведен до 175 Нм. По сообщению издания иксбт.ком, менее мощные версии моторов также сохранятся в линейке для моделей Lada Vesta и Iskra.

Главное новшество 1,6-литрового двигателя — внедрение системы изменения фаз газораспределения (ВВТ). В истории «АвтоВАЗа» на моторах такого объема подобная система ранее не применялась. Эта технология обеспечивает более эффективную работу двигателя на низких и средних оборотах и способствует снижению расхода бензина.

Надежность и конструктивные изменения

Инженеры также серьезно поработали над 1,8-литровым агрегатом. В нем были радикально усовершенствованы блок цилиндров, коленчатый вал, поршневая группа и система охлаждения. Кроме того, этот мотор оснащен фазорегуляторами как на впуске, так и на выпуске. В обоих двигателях применен обновленный впускной коллектор, что улучшает тяговые характеристики автомобиля на низких оборотах.

Одно из самых важных новшеств для водителей — переход двигателей на «безвтыковую» архитектуру. Благодаря особой конструкции поршней, при обрыве ремня ГРМ (газораспределительного механизма) клапаны и поршни не сталкиваются друг с другом. Это исключает риск полного выхода двигателя из строя и дорогостоящего ремонта.

Учитывая, что модели Lada по-прежнему занимают свое место на автомобильном рынке Узбекистана, эти технические обновления могут быть интересны и местным потребителям. В частности, экономичность двигателей и снижение затрат на обслуживание послужат повышению конкурентоспособности бренда.