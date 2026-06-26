Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях

·3·Авто
Hyundai представил новое поколение седана Элантра: революция в дизайне и технологиях

Южнокорейский автогигант Hyundai официально представил новое поколение седана Элантра (известного на родине под названием Аванте), одной из своих самых популярных моделей. Данный автомобиль стал ярчайшим воплощением новой философии дизайна бренда под названием «Арт оф Стил», отличаясь острыми гранями и агрессивным обликом. Это обновление обещает значительные изменения не только во внешнем виде, но и в технических возможностях. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает в своем материале.

Новая Элантра заметно увеличилась по сравнению с предыдущей моделью. В частности, колесная база была удлинена на 30 мм, что делает автомобиль даже крупнее своего основного конкурента — Skoda Octavia. Ширина кузова также увеличилась на 30 мм; производитель подчеркивает, что основное внимание было уделено увеличению внутреннего пространства и комфорта в салоне.

Интерьер и цифровые технологии

Внутренняя часть автомобиля создана на основе концепции «уют и комфорт». Передняя панель и дверные карты имеют дизайн, который словно обволакивает сиденья водителя и пассажира. Кроме того, в салоне установлена настраиваемая ЛЭД-подсветка. Панель приборов водителя расположена в верхней части, что позволяет отслеживать скорость и другие важные данные, не отвлекаясь от дороги.

В центральной части расположен огромный сенсорный экран диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Система работает на новой операционной системе Плеос от компании Hyundai. По сообщению издания Autocar, эта система позволяет устанавливать навигационные и музыкальные приложения напрямую, без необходимости подключения смартфона. Для системы климат-контроля в нижней части экрана сохранены традиционные кнопки и поворотные регуляторы.

Двигатели и инновационные функции

На данный момент новая модель предлагается для рынка Кореи с двумя силовыми агрегатами: 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. и 1,6-литровой гибридной установкой мощностью 155 л.с. Гибридная версия оснащена новой интеллектуальной системой рекуперативного торможения. Эта система анализирует дорогу наперед и автоматически адаптирует силу торможения для повышения эффективности зарядки батареи.

Еще одной интересной особенностью стало внедрение режима «стай моде» в новой модели Элантра. Эта функция позволяет использовать небольшую тяговую батарею для питания системы климат-контроля и мультимедиа, когда автомобиль стоит. Ранее такая особенность встречалась только в электромобилях (EV) с большими батареями.

Новая Элантра поступит в продажу на рынке Кореи в ближайшие недели. Пока Hyundai оставляет открытым вопрос о выводе данной модели на европейский рынок. Также автолюбители с нетерпением ждут выхода высокопроизводительной версии Элантра Н. Учитывая традиционно высокий спрос на модель Элантра на рынке Узбекистана, появление нового поколения, несомненно, усилит конкуренцию в местном сегменте седанов.

HyundaiElantraАвтомобильТехнологииСедан
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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