Новый претендент на Саммервилла: «Аль-Хиляль» вступил в борьбу

·40·Спорт
Новый претендент на Саммервилла: «Аль-Хиляль» вступил в борьбу

Трансферный рынок вокруг вингера «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилла начинает накаляться. Согласно сообщениям, саудовский клуб «Аль-Хиляль» начал переговоры с нидерландским футболистом.

«Аль-Хиляль» вышел на связь

По информации инсайдера Саши Тавольери, «Аль-Хиляль» начал диалог с представителями Саммервилла. Саудовский клуб рассматривает 24-летнего вингера как серьезный вариант для усиления линии атаки.

Пока речь не идет об официальном предложении. Однако установление контакта с окружением игрока является первым важным шагом в трансферном процессе.

Сообщается, что за трансфер Саммервилла могут потребовать около 40 миллионов евро.

Сезон в «Вест Хэме» вывел его на рынок

Саммервилл привлек внимание нескольких клубов благодаря сильному сезону в «Вест Хэме». Несмотря на то, что команда вылетела из Премьер-лиги, нидерландский футболист смог проявить себя с лучшей стороны.

Он выделялся своей скоростью, дриблингом, способностью смещаться с фланга в центр для удара и умением оживить игру в атаке.

Футболист

Клуб

Ориентировочная цена

Крисенсио Саммервилл

«Вест Хэм»

около 40 млн евро

Заинтересованные стороны

«Аль-Хиляль», «МЮ», «Рома»

стадия переговоров

Чемпионат мира повысил его стоимость

Внимание к Саммервиллу связано не только с его игрой за клуб. Он дебютировал в основном составе сборной Нидерландов на чемпионате мира 2026 года и смог проявить себя по ходу турнира.

В отчетах говорится, что на его счету два гола и две результативные передачи на мундиале. Такой результат естественным образом повышает стоимость игрока на трансферном рынке и интерес к нему.

Чемпионат мира — главная витрина для футболиста. И Саммервилл успел показать себя на этой витрине.

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» также следят за ситуацией

«Аль-Хиляль» — не единственный претендент на Саммервилла. Серьезный интерес к нему также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Рома».

Здесь перед футболистом открываются два разных пути.

Первый путь — остаться в Европе и продолжить конкуренцию на высоком уровне в Премьер-лиге или Серии А.

Второй путь — крупное финансовое предложение из Саудовской Аравии и новый проект.

Вариант

Преимущество

Вопрос

«Манчестер Юнайтед»

большая сцена, Премьер-лига

гарантировано ли место в основе?

«Рома»

тактическое развитие, Серия А

достаточно ли финансовое предложение?

«Аль-Хиляль»

высокая зарплата, амбициозный проект

отдаление от европейской элиты?

Саудовские клубы снова разогревают рынок

В последние годы клубы Саудовской Аравии активно действуют на европейском рынке. Видно, что они пытаются привлечь не только звезд на закате карьеры, но и футболистов, которые еще находятся на этапе роста.

Саммервилл — именно такой профиль: молодой, быстрый, атакующий и интересный с маркетинговой точки зрения игрок.

Для «Аль-Хиляля» этот трансфер может стать не только усилением на поле, но и возможностью еще больше повысить международный имидж клуба.

Какое решение для Саммервилла самое верное?

24 года — важный возраст в карьере футболиста. Выбранный в этот период клуб может определить путь развития на ближайшие 4–5 лет.

Если Саммервилл останется в Европе, у него будет возможность доказать свою состоятельность на еще более высоком уровне в Премьер-лиге или Серии А. Если он выберет саудовский вариант, то может получить финансово очень выгодный контракт, но возникнет множество вопросов со спортивной точки зрения.

Здесь решение будет зависеть не только от денег или имени, но и от личных амбиций футболиста.

Сложная ситуация для «Вест Хэма»

После вылета из Премьер-лиги «Вест Хэму» может быть трудно удержать своих ключевых игроков. В такой ситуации востребованные на рынке игроки, как Саммервилл, становятся для клуба важным финансовым ресурсом.

Сумма около 40 миллионов евро может стать важным капиталом для процесса перестройки «Вест Хэма».

Однако отпускать такого футболиста — это тяжелая потеря и со спортивной точки зрения.

Началась интересная трансферная история лета

Ситуация вокруг Саммервилла только начинает накаляться. «Аль-Хиляль» вышел на связь, «Манчестер Юнайтед» и «Рома» также следят за ситуацией, а «Вест Хэм» не хочет отпускать своего игрока дешево.

Теперь главный вопрос: укрепит ли Саммервилл свой звездный статус в Европе или потенциальное предложение «Аль-Хиляля» направит его по совершенно новому пути?

Крисенсио СаммервиллАль-ХиляльВест ХэмМанчестер ЮнайтедРома
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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