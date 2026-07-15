Неожиданная интрига вокруг Гарри Кейна: 5 европейских грандов «влюблены» в него...

·34·Спорт
Неожиданная интрига вокруг Гарри Кейна: 5 европейских грандов «влюблены» в него...

Будущее бомбардира мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна вновь стало главной темой в футбольном мире. Согласно данным издания ТЭАМталк, за ситуацией вокруг 32-летнего нападающего пристально следят самые могущественные клубы Европы.

Zamin.уз представляет подробности этой трансферной интриги и реакцию мюнхенцев на происходящее.

Гранды в очереди: кто претендует на Кейна?

Несмотря на то, что Гарри Кейн демонстрирует результативную игру в «Баварии», его привлекательность на трансферном рынке ничуть не снизилась. В настоящее время за развитием событий вокруг него внимательно следят следующие клубы:

  • Английские гранды: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити» рассматривают возможности возвращения нападающего в АПЛ.

  • Испанские гиганты: «Реал Мадрид» и «Барселона» также не остаются равнодушными к положению форварда.

  • Фактор «Тоттенхэма»: Лондонский клуб имеет право на получение актуальной информации о состоянии своего бывшего капитана. Причина в том, что в соглашение о его трансфере в «Баварию» были включены специальные пункты.

«Бавария» обеспокоена? Нет, клуб готовит новый план

Несмотря на такую активность грандов, руководство мюнхенского клуба сохраняет спокойствие. Они не обеспокоены вероятностью ухода Кейна из команды.

Высокая уверенность: Руководство «Баварии» полностью уверено, что английский форвард в скором времени подпишет новый контракт. Переговоры между сторонами продолжаются уже несколько месяцев, и ожидается, что новое соглашение будет оформлено до конца этого года или в январе следующего года.

Срок контракта и планы Кейна

Действующий контракт 32-летнего Кейна рассчитан до лета 2027 года. Планы футболиста на будущее уже достаточно определенны:

Вопрос / Направление

Отношение и положение Кейна

Срок действующего контракта

До лета 2027 года

Перспективы нового контракта

Ожидается подписание в конце 2026 года или в январе

Варианты Саудовской Про-лиги

Интерес есть, но Кейн пока не желает ехать на Ближний Восток

МЛС (чемпионат США)

Наиболее приемлемое направление в случае ухода из Европы. Однако в ближайшие годы это не осуществится

Гарри Кейн пока сосредоточен на борьбе за трофеи в Мюнхене и завоевании новых побед с «Баварией». Тем не менее, развитие событий вокруг него на трансферном рынке принимает весьма интересный оборот.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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