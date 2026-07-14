Новый налог на электромобили: владельцы автопарков готовятся к масштабным изменениям

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Новый налог на электромобили: владельцы автопарков готовятся к масштабным изменениям

Новая система дорожного налога для электромобилей (еВЭД), которую правительство Великобритании планирует ввести с 2028 года, вызывает серьезную обеспокоенность у управляющих автопарками и крупных компаний. Согласно новым правилам, владельцы электромобилей должны будут платить за каждую пройденную милю. По мнению экспертов, из-за сложности системы компаниям придется тратить значительные средства не только на сам налог, но и на его администрирование. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

Согласно данным, утвержденным Казначейством, с апреля 2028 года налог на электромобили составит 3 пенса за милю, а для подзаряжаемых гибридов (плуг-ин хйбрид) — 1,5 пенса. Эта мера направлена на покрытие бюджетного дефицита в 12 миллиардов фунтов стерлингов, который возникнет к 2030-м годам из-за снижения доходов от бензина и дизельного топлива.

Административная нагрузка и финансовые потери

Согласно первоначальным предложениям, водители должны были прогнозировать пробег на год вперед, а затем подтверждать его в центрах техосмотра. Однако Британская ассоциация аренды и лизинга автомобилей (БВРЛА) подсчитала, что такая система приведет к административной нагрузке в 75 миллионов фунтов стерлингов в год и потере производительности на 185 миллионов фунтов стерлингов для автопарков.

После возражений представителей отрасли правительство объявило о некоторых послаблениях. Теперь процесс подтверждения пробега будет совмещен с первым техосмотром (МОТ), который обычно проводится, когда автомобилю исполняется три года. Это несколько упрощает процесс для лизинговых компаний, так как многие контракты завершаются именно в этот срок.

Представитель Ассоциации специалистов по автопаркам (AFP) Дэйл Эйнон отметил, что, несмотря на внесенные правительством изменения, компаниям следует готовиться к увеличению объема работы. По его словам, для полноценного запуска системы предстоит решить еще множество технических вопросов, включая использование цифровых данных, считываемых непосредственно с автомобилей.

Основные аспекты новой системы:

  • Подтверждение пробега будет осуществляться при первом техосмотре автомобиля;
  • Водители могут предоставлять данные самостоятельно, но за недостоверную информацию предусмотрены крупные штрафы;
  • Крупные автопарки смогут оплачивать налог централизованно за все свои автомобили;
  • Правительство планирует получать данные через подключенные системы автомобилей (коннектед карс).
Учитывая, что количество электромобилей стремительно растет и в Узбекистане, подобные изменения в международной практике могут в будущем стать примером и для местной налоговой системы. Пока что AFP и другие отраслевые организации требуют отложить введение этого налога как минимум до 2030 года, когда рынок электромобилей полностью сформируется.

В заключение можно сказать, что система еВЭД открывает новую эру для владельцев автопарков. Это потребует не только финансовых затрат, но и нового уровня цифрового мониторинга и отчетности. Компаниям рекомендуется уже сейчас начать адаптацию своих внутренних систем к этим изменениям.

ЭлектромобильНалогАвтопаркeVEDТехнологии
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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