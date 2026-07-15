Пробки в космосе: Роскосмос и NASA предотвращают столкновения спутников

Резкое увеличение количества спутников, работающих на околоземной орбите, вывело вопрос космической безопасности на повестку дня. Российская госкорпорация Роскосмос и американское агентство NASA договорились начать координацию действий с целью снижения риска столкновения аппаратов в космосе. Ожидается, что это сотрудничество станет важным шагом в контроле сложной ситуации на орбите. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов отметил, что в настоящее время российская орбитальная группировка состоит из сотен спутников, тогда как у зарубежных партнеров этот показатель уже исчисляется тысячами единиц. В таких условиях отсутствие обмена данными и координации действий может привести к неожиданным катастрофам. По данным Иксбт.ком, представители NASA выступили с логичным предложением по укреплению сотрудничества в этом вопросе.

Орбитальная безопасность и стратегическое партнерство

Увеличение плотности космических аппаратов создает трудности не только при запуске новых устройств, но и при управлении существующими. В случае возникновения угрозы столкновения обе стороны должны принимать оперативные решения и корректировать траектории. По словам Баканова, тесное сотрудничество между Роскосмосом и NASA послужит минимизации подобных рисков.

Заявление об этом стратегическом соглашении было сделано после успешного полета пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая 14 июля с космодрома Байконур, доставила корабль на станцию менее чем за три часа. Это процесс, требующий технически предельной точности, где вопрос предотвращения столкновений с другими объектами на орбите имеет приоритетное значение.

Новая экспедиция и научные планы

В состав нового экипажа, прибывшего на Международную космическую станцию, вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Их миссия в космосе рассчитана на 261 сутки. В течение этого времени специалисты проведут десятки научных экспериментов и выполнят задачи по поддержанию технического состояния станции.

Эта новость также заслуживает внимания специалистов и астрономов-любителей. Ведь любое крупное столкновение на околоземной орбите может вызвать цепную реакцию, называемую «синдромом Кесслера», и надолго лишить человечество доступа к космосу. Поэтому подобное сотрудничество между крупными державами является гарантией глобальной безопасности.

В настоящее время на орбите находятся тысячи аппаратов, принадлежащих не только государствам, но и частным компаниям, таким как SpaceX. Новое соглашение между Роскосмосом и NASA может стать основой для установления подобных связей с частным сектором в будущем. Меры безопасности при освоении космоса должны идти в ногу с технологическим прогрессом.