Кроссоверы Lada Azimut вернулись на завод AvtoVAZ после испытаний

Российский концерн AvtoVAZ перешел к финальному этапу подготовки к серийному производству своих новых ожидаемых кроссоверов Lada Azimut. Сообщается, что партия автомобилей во всех доступных цветах вернулась на территорию завода. Об этом сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на инсайдера ХаДм. Об этом сообщает издание.

Эти автомобили вернулись не для продажи в дилерских центрах, а после проведения масштабных испытаний в научно-техническом центре завода. Модель Lada Azimut стала первым автомобилем, прошедшим тестирование на новом вибростенде предприятия. Этот процесс является решающим этапом проверки прочности и ресурса деталей.

Технические характеристики и оснащение

На начальном этапе новый кроссовер будет оснащаться только бензиновыми двигателями. Покупателям предложат два варианта: агрегаты объемом 1,6 литра (120 л.с.) и 1,8 литра (132 л.с.). В первый год производства другие типы силовых установок, включая гибридные или дизельные версии, не предусмотрены.

Утверждается, что Lada Azimut получит богатое оснащение, неожиданное для своего сегмента. Даже в базовых комплектациях будут доступны следующие опции:

Система климат-контроля;

Виртуальная приборная панель;

Современная мультимедийная система;

Электронные помощники для обеспечения безопасности и комфорта.

Согласно планам AvtoVAZ, серийное производство модели начнется в сентябре, после летнего корпоративного отпуска завода. Ожидается, что автомобиль будет представлен на рынке в трех основных комплектациях.

Цены и рыночные ожидания

Предполагается, что цена нового кроссовера составит от 2,2 до 2,7 миллиона рублей. Хотя для автомобильного рынка Узбекистана данная модель официально пока не анонсирована, учитывая популярность бренда Lada в нашей стране, в будущем возможен ее выход на рынок. Однако в условиях конкуренции с локализованными моделями Chevrolet и BYD вопрос цены останется ключевым фактором.

По мнению экспертов, модель Lada Azimut может стать технологическим прорывом для AvtoVAZ. Успешное прохождение испытаний на вибростенде деталей, изготовленных в серийных пресс-формах, свидетельствует о готовности автомобиля к длительной эксплуатации. Теперь все внимание сосредоточено на официальной презентации в сентябре и запуске конвейера.