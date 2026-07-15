Россия представила проект новой орбитальной станции: в чем отличие от МКС

·30·Технологии
Россия представила проект новой орбитальной станции: в чем отличие от МКС

Россия вступает в новую эру в области космических исследований. Страна стремится радикально изменить свою деятельность в космосе путем создания собственной Российской орбитальной станции (РОС). Ожидается, что этот проект станет не просто продолжением Международной космической станции (МКС), а технологически совершенно новым этапом. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов подчеркнул, что новая станция откроет абсолютно новую страницу космической программы. По его словам, РОС будет иметь современный облик и будет оснащена максимально автоматизированными системами. Это позволит снизить зависимость от человеческого фактора и расширить возможности дистанционного управления сложными научными процессами.

Новые возможности для научных исследований

Главное преимущество новой орбитальной станции заключается в том, что там планируется проведение уникальных научных экспериментов, которые невозможно реализовать в условиях нынешней МКС. Согласно сообщению издания Иксбт.ком, платформа РОС послужит фундаментом для будущих этапов российской космической программы и расширит масштаб фундаментальных исследований.

Баканов также признал, что процесс запуска пилотируемых миссий всегда проходит с волнением. По его мнению, задача считается полностью выполненной только после того, как корабль успешно состыкуется с орбитальной станцией и экипаж перейдет на борт. В этом процессе безопасность и точность остаются приоритетной задачей.

В рамках недавних успешных полетов ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту корабль «Союз МС-29». В состав 75-й длительной экспедиции МКС вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Эта миссия рассчитана на 261 сутки.

Международное сотрудничество и планы на будущее

Хотя срок эксплуатации Международной космической станции подходит к концу, Россия и США не намерены прекращать сотрудничество в космической сфере. Стороны договорились продолжать программу перекрестных полетов до полного завершения работы МКС. Это еще раз подтверждает важность международной солидарности в изучении космоса.

Для специалистов и любителей космоса в Узбекистане эта новость также важна, поскольку в нашем регионе растет интерес к космическим технологиям. Новая российская станция в будущем может открыть новые горизонты и для региональных научных проектов. Пока основное внимание сосредоточено на завершении технического проекта станции и ее выводе на орбиту.

КосмосРоскосмосNASAТехнологииРОС
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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